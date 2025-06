Majo Martino contó en Sálvese Quién Pueda qué el abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, le hizo una propuesta a Luli Salazar y aseguró que ella lo rechazó de inmediato.

“Nicolás Payarola buscó a Luciana Salazar antes que a Wanda para representarla, él buscaba famosas. Le escribió de la nada en octubre del año pasado”, reveló la panelista.

“Le dijo ‘te quiero representar’ y Luciana le dijo que no, ella me lo contó en el cumpleaños de Wanda”, detalló Majo y Yanina Latorre sumó: “También buscó a la chica de Love is Blind, Emily Ceco, y a Jessica Cirio”.

LA TEORÍA DE YANINA LATORRE SOBRE POR QUÉ WANDA NARA ESTÁ EN SILENCIO

Yanina Latorre reveló en su programa de América que el abogado Nicolás Payarola tendría tres causas en su contra y explicó por qué cree que Wanda Nara está en silencio.

Luciana y Matilda Salazar y Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

“Yo creo que está extorsionada porque está demasiado muda, yo la conozco, ella por más que esté enojada te contesta igual porque entiende el juego, el medio y sabe, y no creo que sea por algo sexual”, dijo la conductora.

