Un nuevo escándalo envuelve a Wanda Nara luego de que Carla Junqueira, la abogada que asesoró a la mediática y a su colega, Ana Rosenfeld, denunciara que no le pagaron sus honorarios.

“A mí me convoca Ana con el conocimiento de Wanda. Entonces, esta demanda contra Wanda por cobro de honorarios no es que es poco común. Nosotros trabajamos para un cliente, tenemos un resultado y después no quiere pagar”, comenzó diciendo Carla en El Diario de Marana.

“Y contra Rosenfeld es mucho más por un tema de ética que de honorarios. Wanda había venido a la Argentina con sus hijas en las vacaciones de verano de Turquía, las vacaciones del cumpleaños. Y cuando llega acá, define que no vuelve a Turquía e inicia un juicio de alimentos a Icardi. En la respuesta a ese juicio de alimentos, la contestación de esta demanda, Icardi ya en ese momento argumenta que la jurisdicción competente para definir sobre los alimentos, tenencia, visitas, es la jurisdicción turca, que es la residencia habitual de la familia, y que por lo tanto el juicio de Argentina no debería expedirse sobre nada”, agregó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y cerró: “Ustedes saben mejor que yo, porque después me sacaron del caso. Yo lo que hice fue darle un escrito a la doctora Rosenfeld, de mi autoría. Una asesoría de derecho internacional, y Ana Rosenfeld simplemente me sacó del caso, no me habló más sobre el tema. Y después cuando ella ya no está más en el caso, entra Nicolás Payarola. Ahí yo le mando la factura de honorario y le digo, ‘mirá, si vos no estás más en el caso, necesito que me pagues’”.

Foto: Instagram @mauroicardi

LA TREMENDA MEDIDA JUDICIAL QUE PIDIÓ MAURO ICARDI CONTRA WANDA NARA TRAS VIAJAR CON SUS HIJAS A JUJUY

Lejos de que la guerra mediática y judicial que mantiene con Wanda Nara por cuestiones referidas a las dos hijas que tienen en común quedara en el pasado, Mauro Icardi redobló la apuesta y dio que hablar con la tremenda medida que pidió ante la Justicia.

Así lo detalló Ángel de Brito en LAM: “Último momento con Wanda Nara y Mauro Icardi. Otra cautelar, acá la tengo. Esto no va a terminar nunca”, comenzó diciendo el conductor en vivo, a poco de que la empresaria volara a Jujuy con sus niñas.

“Mauro Icardi contra Wanda Nara por la restitución internacional de los niños. Él pide la prohibición para Wanda de salir de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en atención a que la señora Nara, sin permiso y sin aviso alguno, sacó a las niñas en avión privado con supuesto destino a Jujuy demarcando su conducta, el fundado temor de mi mandante y que debería tener la judicatura y el señor defensor de menores que nuevamente perpetre sustracción de las niñas”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“O sea, como que tiene miedo que se las lleve del país. Decrete como medida cautelar la prohibición a la señora Nara de sacar a las niñas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una salvedad, pueden ir a la casa de Santa Bárbara”, siguió.

Y cerró: “Prohibición de mudar domicilio fuera de jurisdicción. Reitero el pedido que realizamos en la demanda. Se decrete la medida cautelar de prohibición de salida de CABA con la salvedad realizada y/o que ese estime más beneficiosa para el bienestar de la niña. Se decrete la medida cautelar ya solicitada en la demanda de prohibición de mudar de domicilio fuera de su jurisdicción”.

¡Tremendo!