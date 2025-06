Este fin de semana encontró a Mauro Icardi invitado por Wanda Nara al Chateau Libertador a pasar el Día del Padre con sus hijas, pero decidió rechazar la propuesta en otra inexplicable vuelta de tuerca al conflictivo divorcio de la mediática, y Flor de la Ve opinó fuerte sobre ambos.

En Implacables, la conductora de Los Profesionales de Siempre hablaba sobre el orgullo que siente por sus hijos, y le preguntaron sobre esta actitud de Mauro Icardi, y no se calló nada. “A mí me produce mucha tristeza”, dijo De la Ve, englobando a los ex en los casos de separaciones de famosos conflictivas.

“Algo que me pasa y que me da mucho dolor es cuando los padres están tan enojados, que no pueden separar su enojo y priorizar a sus hijos”, explicó, “Porque muchas veces escuchamos que dicen ‘¡Ay, pero mis hijos son lo más importante! ¡Son lo más importante!’ Y te das cuenta que no es así”, agregó.

“Me parece que en muchos casos queda en evidencia eso y este es uno de ellos, creo porque hay tanto enojo y también hay otras prioridades, porque se hablan de sumas impresionantes de dinero, y ahí te das cuenta que el dinero no da la felicidad”, señaló Flor de la Ve.

“Quizás hay mucha gente que está en su casa, que en este momento puede pensar eso, y decir ‘¡qué feliz sería con tanta plata!’ y vos te das cuenta que esta gente tiene muchísimo dinero, muchísimas propiedades, y sin embargo no pueden encontrar la felicidad”, agregó.

“Y al margen de eso también, ni con todo el dinero del mundo pueden pensar en la salud de esas criaturas. Porque esas criaturas sufren. Sufren porque los padres son los padres y en algún momento se amaron, en algún momento tuvieron una familia hermosa, y hoy por hoy, no pueden festejar el Día del Padre por diferentes situaciones”, cerró Flor, que dijo dudar cada vez que se habla de “buenas madres” y “buenos padres” en estos casos.

