Fiel usuaria a las redes sociales, Wanda Nara no pasó por alto las críticas que recibió su hija mayor por usar varias veces la misma prenda de vestir y decidió hacer una contundente aclaración en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Contexto: le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó ‘Mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí a mi mejor amiga que lo usaría mucho ya que me dejó su buzo favorito’”, relató Wanda, tal como lo reposteó la cuenta de Instagram @sqp_oficial.

En medio de las repercusiones, en Implacables analizaron este tema en vivo: “Wanda salió a aclarar que el buzo de la hija se lo había dado una nena porque la gente decía que estaba sucia. Hay muchas fotos, mucho viaje, porque Wanda está de viaje con sus hijas también y la nena repetía el buzo. Entonces la gente le comentaba ‘mejor, bañá a tus hijas o cambiale el buzo a tu nena que está sucio’”, expresó Guillermo Barrios.

Y Lola Cordero cerró: “Lo que pasa es que parece ser que es una amiga que se fue o que vive en el exterior y ella le prometió que iba a usar el buzo y no se lo quiere sacar”.

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE ESTÁ CONOCIENDO A ALGUIEN: “JUEGA EN EL MUNDIAL DE CLUBES”

Luego de sus últimos idas y vueltas con Elián “L-Gante” Valenzuela, parece que el corazón de Wanda Nara está latiendo nuevamente por un futbolista que, actualmente, está jugando en el Mundial de Clubes.

Así lo reveló la propia empresaria en el programa de streaming Olga: “Estoy viendo y siguiendo el Mundial de Clubes muy en particular”, comenzó diciendo, pícara, al aire. Y agregó: “Estoy hablando con un chico que está jugando”.

Pese a la consulta, la hermana de Zaira Nara se tomó con un humor las repercusiones de sus palabras y optó por no dar a conocer el nombre ni el equipo del hombre que habría captado su atención en el último tiempo.

¿Quién será el futbolista que está hablando con Wanda Nara?