Wanda Nara protagonizó un momento de profunda emoción en La Divina Noche de Dante, el programa que conduce Dante Gebel por eltrece, donde se quebró al recordar los difíciles días que atravesó cuado se enteró de su enfermedad.

Con la sensibilidad a flor de piel, Wanda habló sobre el diagnóstico, los temores y la fuerza que encontró en su familia al ser dignosticada con leucemia: “Hay diferentes clases y tratamientos, y la salud no es una ciencia exacta. Vas modificando, de hecho yo he cambiando los tratamientos”, comenzó diciendo.

Al ser consultada por cómo vivió espiritualmente esa etapa, la conductora se sinceró, con lágrimas en los ojos: “Creo mucho en Dios. Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá, es lo único que te importa”.

Visiblemente emocionada, recordó el impacto que la noticia tuvo en su familia: “Los más grandes se encerraron en un baño y no querían salir. Yo soy una mamá que está 24 horas con el teléfono porque estoy constantmente con cada deseo de ellos”.

“Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’. El médico me dijo: ‘No te lo puedo poner por escrito ni en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Jamás consumí nada, me alimento bien, soy insoportable con eso. En casa tenemos una chef que cocina todo saludable”.

WANDA NARA MOSTRÓ EL REGALO QUE LE HIZO LA JOAQUI Y ENCENDIÓ LAS REDES CON UN MENSAJE ¿PARA SUS EX?

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales tras compartir un enigmático posteo que despertó especulaciones entre sus seguidores. La conductora de MasterChef mostró el exclusivo ramo de rosas rojas que recibió de La Joaqui, con un detalle que no pasó desapercibido.

Sobre las flores, podían verse mariposas doradas y una tarjeta con un contundente mensaje: “En la vida vuelve todo menos vos”, se pudo leer en el posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

El gesto, acompañado por la canción de La Joaqui, “Todo vuelve”, hizo que muchos fans interpretaran que el mensaje podía tener una doble intención, quizás dirigida a alguno de sus ex.

“Gracias, @lajoaqui, por esto”, agregó la empresaria sobre la imagen, con un emoji de un corazoncito rojo y una carita llorando, muy emocionada por el gesto de la artista.