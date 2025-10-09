Hace mucho tiempo que Wanda Nara y Evangelina Anderson dejaron atrás sus celos, enojos y rivalidad para formar convertirse en aliadas estratégicas por el bien de sus hijos.

Así fue que el miércoles compartieron los School Olympics de la escuela top a la que llevan a sus chicos, y compartieron las imágenes a través de Instagram.

Primero, Eva posteó una foto junto a Emma y bromeó: “Y sí… la mamá que se prende en todas”. Además, le dedicó un videito a su abrojito, donde enfatizó: “Te amo tanto”.

Evangelina Anderson y Emma Demichelis.

Allí también estaba Wanda Nara participando junto a una de las nenas que tuvo con Mauro Icardi, y se la vio metiéndose a toda velocidad en un inflable.

Wanda Nara

Y como no dejaba de ser una jornada para disfrutar en familia, Nora Colosimo, la abuela materna registró algunos momentos desde su celular para luego publicarlo en sus redes sociales.

Evangelina Anderson

Una amistad que crece por los hijos

Más allá de las niñas, Valentino López y Bastian Demichelis son amigos y compañeros en las inferiores de River Plate, por lo que en varias ocasiones coincidieron en la cancha.

Evangelina Anderson 2

De hecho, Evangelina Anderson y Wanda Nara son vecinas del Chateau Libertador, y quizá por eso la ex de Martín Demichelis vaya a participar de MasterChef Celebrity.