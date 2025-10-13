Después de semanas de rumores, fotos a los besos y versiones cruzadas, Wanda Nara decidió ponerle fin al misterio y confirmar oficialmente su relación con Martín Migueles.

Pero, como suele pasar con Wanda, nada es casual. En Infama revelaron que la fecha elegida para el blanqueo no fue al azar: “La foto la subió él. Se lo ve muy contento”, contaron en el ciclo de América.

Lo llamativo fue que la publicación llegó minutos después de que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez aparecieran juntos en las redes redes desde Estambul, muy enamorados: “¡Qué casual todo!“, cerraron, pícaros.

WANDA NARA MOSTRÓ EL REGALO QUE LE HIZO LA JOAQUI Y ENCENDIÓ LAS REDES CON UN MENSAJE ¿PARA SUS EX?

Wanda Nara volvió a dar que hablar en las redes sociales tras compartir un enigmático posteo que despertó especulaciones entre sus seguidores. La conductora de MasterChef mostró el exclusivo ramo de rosas rojas que recibió de La Joaqui, con un detalle que no pasó desapercibido.

Sobre las flores, podían verse mariposas doradas y una tarjeta con un contundente mensaje: “En la vida vuelve todo menos vos”, se pudo leer en el posteo que Wanda subió a Instagram Stories.

El gesto, acompañado por la canción de La Joaqui, “Todo vuelve”, hizo que muchos fans interpretaran que el mensaje podía tener una doble intención, quizás dirigida a alguno de sus ex.

“Gracias, @lajoaqui, por esto”, agregó la empresaria sobre la imagen, con un emoji de un corazoncito rojo y una carita llorando, muy emocionada por el gesto de la artista.