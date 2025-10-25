Mauro Icardi volvió a generar revuelo en redes sociales con una serie de imágenes dedicadas a su pareja, la China Suárez.

El futbolista del Galatasaray compartió un collage con cuatro fotografías de la actriz vistiendo la camiseta del club turco y acompañó el posteo con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “No es IA, se los prometo”.

El comentario, que en principio parecía un simple halago hacia la belleza de la actriz, fue leído por muchos como una forma de respaldo público después de que la China revelara recientemente los duros mensajes y críticas que recibe a diario por su apariencia física.

La respuesta de Icardi llegó como una especie de contrapeso, reivindicando la imagen de su pareja y celebrando su naturalidad.

Las llamativas fotos que subió Mauro Icardi y su particular aclaración: “No es IA” | Créditos: Instagram @mauroicardi

MAURO ICARDI ACLARÓ: “NO ES IA”

La publicación no estuvo exenta de debate. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto del futbolista, otros cuestionaron el mensaje, interpretando que, aunque con buena intención, vuelve a colocar el foco en la estética femenina como principal motivo de admiración.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En tiempos en que la propia Suárez denuncia la presión que ejercen los estándares de belleza, el posteo de Icardi despertó una discusión sobre cómo se representa a las mujeres en redes y sobre la delgada línea entre el elogio y la objetivación.