Falta poco para que Mauro Icardi alcance los cinco meses sin ver a sus dos hijas, y como la guerra personal y judicial con Wanda Nara no se resuelve, el delantero de Galatasaray podría reencontrarse con las nenas durante las vacaciones en Argentina.

“Tenemos que empezar trabajar desde ahora porque el receso escolar de las niñas va a ser pronto”, comenzó la abogada del futbolista.

Y continuó en DDM: “Dudo que se haga por acuerdo, pero para eso también hay un expediente, que no lleva mucho tiempo”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Aunque Elba Marcovecchio no aclaró si Icardi podría acercarse al país para ver a las nenas: “Es un tema que todavía no hablamos con él. Obvio que es algo que hay que plantear en breve”.

Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

Cómo marcha la restitución internacional

Además, la abogada se refirió a la restitución internacional contando que “hay muchos expedientes” en Buenos Aires, pero destacó: “Todas las cuestiones relativas a las nenas tendrían que tramitarse en Turquía, el centro de vida válido y consensuado por papá y mamá“.

De ahí que cuestionó que Wanda pueda lograr con el paso del tiempo que Argentina sea considerado el hogar natural de las niñas nacidas en Italia y adelantó que apelarían en caso de un fallo desfavorable: “Desde lo irregular, no se generan derechos“.

Al final, la abogada deslizó que Mauro Icardi no mantiene contacto fluido y frecuente con sus dos hijas en común con Wanda Nara: “Es muy importante mantener y preservar el vínculo del otro papá o mamá, en este caso del papá. Porque si no, esa situación se torna intolerable”.