La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas sumó un nuevo capítulo. Según reveló Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, el jugador del Galatasaray habría tomado una drástica decisión luego de conocer el contenido del informe del Ministerio Público Tutelar, elaborado por la licenciada Mattera.

“Me cuentan personas allegadas a Mauro Icardi que no le gustó nada lo que dijo la licenciada en ese escrito, sobre todo que se mencione a su novia Eugenia Suárez. A partir de eso, tomó una determinación contundente”, señaló Etchegoyen al aire.

De acuerdo con la información del periodista, el futbolista “dejó de hacerse cargo de algunos gastos, como la prepaga médica de las nenas y los honorarios de las psicólogas”. Además, agregó que Icardi habría decidido no responder más el teléfono, incluso cuando las profesionales lo llaman para tratar temas relacionados con las menores.

LA MEDIDA JUDICIAL

“El juez lo obligó a poner una psicóloga para la hija mayor y a Wanda le impuso otra para la hija menor, pero me dicen que Mauro no le responde a ninguna”, explicó Etchegoyen.

Por último, el comunicador añadió un dato que agrava el conflicto: “Tampoco estaría pagando a la psicóloga que él mismo designó. Hace tiempo acumula una cifra importante en deudas vinculadas a este tema”.