La China Suárez y Mauro Icardi vivieron una noche de romance y música en Buenos Aires, pero la velada tuvo un giro inesperado que se conoció este lunes en LAM.

Según detallaron en el programa, la actriz habría reaccionado de manera explosiva cuando una mujer se acercó al futbolista en el boliche Tequila de la Costanera.

La noche arrancó de la mejor manera. Icardi subió a su cuenta de Instagram varias imágenes de la velada junto a La China, donde se los vio disfrutar entre música, tragos y besos. Una postal de pareja enamorada que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

Sin embargo, lo que ocurrió puertas adentro del VIP del boliche Tequila fue muy diferente a la versión romántica que mostraron las fotos.

QUÉ PASÓ EN EL VIP DE TEQUILA

La panelista Carolina Molinari fue quien reveló los detalles del episodio en LAM. “El jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila. Cuando están ahí se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló“, comenzó relatando la angelita.

Lo que vino después fue el detonante. “¡Para qué! La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió“, agregó Molinari, describiendo la reacción inmediata de la actriz ante la situación.

Mauro Icardi y La China Suárez aterrizan en Buenos Aires Por: Instagram

LA SEGURIDAD ESTUVO A PUNTO DE INTERVENIR

Según el relato de la panelista, el clima se tensó al punto de que la seguridad del lugar estuvo a punto de echar a la joven. “En un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica, pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida“, explicó.

La China no le gustó nada y la corrió. La seguridad la iba a sacar del lugar pero después no, porque va siempre ahí, precisó Molinari, dejando en claro que la habitué del boliche finalmente no fue expulsada.

La angelita aclaró que la información provino de fuentes directas que presenciaron el momento. “Mi amiga que va mucho ahí me dijo: 'ella le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida‘“, citó Molinari, poniendo el foco en la actitud del propio Icardi como disparador de la reacción de La China Suárez.

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena a una de las parejas más comentadas del momento, cuya relación continúa siendo seguida de cerca por los medios y el público argentino.