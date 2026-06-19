Cuando parecía que el futuro de Mauro Icardi estaba cada vez más lejos de Turquía, una publicación en redes sociales volvió a sembrar dudas. En las últimas horas, Lucas Torreira (compañero en Galatasaray) compartió una foto cenando con el delantero argentino en Buenos Aires y acompañó la imagen con un mensaje que no pasó desapercibido: “Se queda”, junto a corazones amarillos y rojos, los colores de Galatasaray.

La historia fue replicada por Pochi de Gossipeame y rápidamente se viralizó entre los fanáticos del club turco. La publicación llega en un momento clave para Icardi, cuyo contrato con Galatasaray vence el próximo 30 de junio y todavía no fue anunciada oficialmente su renovación. En las últimas semanas, distintos medios de Turquía y Argentina informaron que las negociaciones atravesaban momentos de incertidumbre.

El mensaje del futbolista Lucas Torreira que sorprendió en medio del futuro incierto de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@ltorreira34).

Si bien no hubo confirmaciones oficiales por parte del club ni del propio jugador, el gesto del uruguayo fue suficiente para encender la ilusión de los hinchas turcos y poner en pausa las especulaciones sobre una posible llegada al fútbol argentino.

DE QUÉ CLUBES RECIBIÓ OFERTA MAURO ICARDI PARA SEGUIR SU CARRERA FUTBOLÍSTICA

Mientras define su futuro, Mauro Icardi ya habría descartado una propuesta millonaria del Kashima Antlers de Japón, que estaba dispuesto a pagarle cerca de tres millones de dólares por temporada. La oferta tomó relevancia porque el futbolista visitó recientemente ese país acompañado por la China Suárez.

En paralelo, desde Estados Unidos también siguen de cerca su situación. Orlando City aparece como uno de los equipos interesados en sumarlo, una posibilidad que lo llevaría a competir en la misma liga que Lionel Messi, aunque defendiendo los colores de uno de los rivales de Inter Miami.

Respecto de una eventual llegada a River, las señales fueron en sentido contrario. Tanto el representante del delantero como Stefano Di Carlo, presidente del club, descartaron avances en ese sentido y dejaron entrever que, por ahora, el nombre de Icardi no integra los planes del Millonario.

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