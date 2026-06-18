En La Mañana con Moria, Nazarena Di Serio habló del egreso de la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi.

La panelista de eltrece puso el foco en dos aspectos que llamaron la atención: la ausencia del futbolista del Galatasaray, pese a encontrarse en la Argentina, y la llamativa presencia de Martín Migueles, de quien Wanda había asegurado recientemente estar separada.

Por qué Mauro Icardi no fue al egreso de su hija mayor pese a estar en la Argentina

Por qué Mauro Icardi no fue al egreso de su hija mayor: “Hubo un conflicto con Wanda”

Nazarena Di Serio:– Hay dos polémicas en esta foto. Se egresó una de las nenas de Wanda. La celebración fue súper linda, familiar. La nena habló en inglés. Todo fue muy tierno y hermoso, pero veamos la foto. ¿Cuál es la primera polémica?

Moria Casán:–Migueles.

Nazarena Di Serio:– Sí, la primera polémica es Migueles. Que están separados, que no están separados.

Moria Casán:–¡24 centímetros!

La ocurrencia de la conductora generó risas en todo el panel, en alusión a una declaración previa de Wanda Nara sobre Martín Migueles.

Moria Casán:–De sonrisa. Mirá qué contento que está.

Gustavo Méndez:–¿Pero no estaba separada?

Moria Casán:–Otra fake.

Nazarena Di Serio:–Ahí tenés la polémica, y la otra es: ¿dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio.

Moria Casán:–No estaba.

Gustavo Méndez:–Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio.

Las declaraciones dejaron abierta la incógnita sobre los motivos que llevaron al delantero a ausentarse de un momento tan especial para su hija, pese a encontrarse en la Argentina. Según deslizó Méndez, detrás de la ausencia habría existido un conflicto previo entre la expareja.