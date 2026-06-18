En La Mañana con Moria, Nazarena Di Serio habló del egreso de la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi.
La panelista de eltrece puso el foco en dos aspectos que llamaron la atención: la ausencia del futbolista del Galatasaray, pese a encontrarse en la Argentina, y la llamativa presencia de Martín Migueles, de quien Wanda había asegurado recientemente estar separada.
Más sobre este tema
Por qué Mauro Icardi no fue al egreso de su hija mayor: “Hubo un conflicto con Wanda”
Nazarena Di Serio:– Hay dos polémicas en esta foto. Se egresó una de las nenas de Wanda. La celebración fue súper linda, familiar. La nena habló en inglés. Todo fue muy tierno y hermoso, pero veamos la foto. ¿Cuál es la primera polémica?
Moria Casán:–Migueles.
Nazarena Di Serio:– Sí, la primera polémica es Migueles. Que están separados, que no están separados.
Moria Casán:–¡24 centímetros!
La ocurrencia de la conductora generó risas en todo el panel, en alusión a una declaración previa de Wanda Nara sobre Martín Migueles.
Moria Casán:–De sonrisa. Mirá qué contento que está.
Gustavo Méndez:–¿Pero no estaba separada?
Moria Casán:–Otra fake.
Nazarena Di Serio:–Ahí tenés la polémica, y la otra es: ¿dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio.
Moria Casán:–No estaba.
Gustavo Méndez:–Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio.
Más sobre este tema
Las declaraciones dejaron abierta la incógnita sobre los motivos que llevaron al delantero a ausentarse de un momento tan especial para su hija, pese a encontrarse en la Argentina. Según deslizó Méndez, detrás de la ausencia habría existido un conflicto previo entre la expareja.