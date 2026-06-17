Wanda Nara volvió a emocionar a sus millones de seguidores al mostrar uno de los momentos más importantes en la vida de su hijo menor, Benedicto López. La conductora y empresaria compartió en sus redes sociales imágenes de una jornada muy especial para el adolescente, quien celebró el cierre de una etapa clave de su formación acompañado por familiares y amigos.

Fiel a su costumbre de documentar los momentos más significativos de su vida personal, Wanda publicó varias postales de la ceremonia de egreso de Benedicto y dejó al descubierto toda la emoción que sintió al verlo alcanzar este importante logro.

Para la ocasión, Benedicto lució un elegante traje y posó sonriente sosteniendo su diploma, símbolo del esfuerzo realizado durante esta etapa. A su lado estuvo Wanda, que eligió un look sobrio y sofisticado para acompañarlo en un día que difícilmente olvidarán.

Foto: Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió varias imágenes del festejo y le dedicó unas palabras que reflejaron toda su emoción como madre: “Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”, escribió Wanda junto a una de las fotos más emotivas de la jornada.

Además de la conductora, otros integrantes de la familia (como sus hermanas) dijeron presente para acompañar a Benedicto en este momento tan especial. La celebración se convirtió en una verdadera muestra de unión familiar y dejó en evidencia el orgullo que siente Wanda al ver crecer a sus hijos y acompañarlos en cada uno de sus logros.

Foto: Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

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EL INESPERADO GESTO DE BENJAMÍN VICUÑA, EN MEDIO DE LA GUERRA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI, QUE HIZO ESTALLAR LAS REDES

Desde que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez blanquearon su relación en diciembre de 2025, cada movimiento de las figuras involucradas pasó a ser observado con lupa. Y aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, Benjamín Vicuña -ex de la actriz, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amanacio- volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle en redes sociales que no pasó inadvertido.

El actor sorprendió al realizar un gesto virtual que muchos interpretaron como una toma de posición en el enfrentamiento mediático que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, la actual pareja de la China.

Todo ocurrió a partir de una publicación de la cuenta de Instagram @Jotax.digital, donde se compartió un video de Ana Rosenfeld hablando en el programa PrimiciasYa sobre la situación judicial y familiar del futbolista respecto a sus hijas.

Foto: Captura de Instagram (@jotax.digital) Por: Fabiana Lopez

En el clip, la abogada desmintió versiones que indicaban que Icardi habría tenido impedimentos para vincularse con las menores: “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina. Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo Rosenfeld.

Además, agregó: “Eso es absolutamente falso y tenemos todas las pruebas en el expediente. De hecho, hasta vuelvo a repetir, vinieron juntos a la Argentina. La mudanza a la Argentina fue un hecho importante, porque al adquirir la casa donde hoy vive Wanda con los chicos, fue una decisión de pareja, porque iba a ser el destino final”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue que entre las personas que le dieron “me gusta” a la publicación apareció el usuario de Benjamín Vicuña. Como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el detalle fue detectado rápidamente por los seguidores más atentos.

Aunque el artista -que estuvo en medio de la polémica por sus declaraciones en las que confesó todo lo que extraña a sus niños cuando están en Turquía con su mamá, que vive allí con Icardi- no se refirió a este tema ni explicó el motivo de su interacción, el gesto alimentó especulaciones en medio de uno de los conflictos mediáticos más comentados del último tiempo.

¡Dio que hablar!