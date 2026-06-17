Mientras millones de fanáticos seguían atentos el partido entre la Selección argentina y Argelia, Wanda Nara sorprendió en sus redes sociales con una postal de la intimidad de su hogar para compartir ese momento con sus hijos. Lejos de una decoración recargada o improvisada, la conductora mostró una mesa inspirada en los colores celeste y blanco, con un equilibrio perfecto entre elegancia y espíritu mundialista.

La imagen revela una puesta en escena cuidadosamente pensada. Sobre un mantel claro, Wanda dispuso platos blancos acompañados por servilletas rayadas en los colores de la bandera argentina, generando un efecto visual sofisticado y festivo al mismo tiempo.

Wanda Nara mostró la decoración de su mesa para ver el partido de la Selección en el MUNDIAL™ (Foto: wanda_nara).

Uno de los detalles que más destacó fue el centro de mesa: grandes bandejas de sushi compartidas que funcionaron como protagonistas de la decoración, complementadas con originales pelotas de fútbol utilizadas como adornos. El resultado fue una propuesta temática, pero sin caer en excesos.

Las claves de la decoración futbolera elegante que mostró Wanda Nara

Si querés replicar este estilo para ver los próximos partidos de Argentina, estos son algunos de los recursos que se destacan en la mesa de Wanda:

Apostar por una paleta limitada de colores, en este caso celeste, blanco y tonos neutros.

Utilizar elementos temáticos de manera estratégica , como las pelotas de fútbol decorativas.

Elegir vajilla clásica en colores claros para equilibrar la composición.

Incorporar una propuesta gastronómica visualmente atractiva que también forme parte de la decoración.

Mantener una estética minimalista, evitando sobrecargar la mesa con banderas o accesorios.

La original decoración que armó Wanda Nara para ver a la Selección argentina que se volvió tendencia

La tendencia actual en decoración para eventos deportivos apunta a integrar la temática dentro de una estética más refinada. En lugar de llenar los espacios de objetos alusivos al fútbol, se busca incorporar guiños sutiles a través de los colores, los textiles y pequeños detalles decorativos.

La mesa que mostró Wanda Nara es un claro ejemplo de esta tendencia: una propuesta que celebra a la Selección argentina, pero que al mismo tiempo conserva la elegancia de una cena especial entre familiares y amigos.

¿Qué colores usó Wanda Nara para decorar la mesa?

Principalmente celeste y blanco, inspirados en la bandera argentina, combinados con tonos neutros.

¿Qué elemento temático llamó la atención en la decoración?

Las pelotas de fútbol utilizadas como centros de mesa decorativos.

¿Cómo lograr una mesa futbolera elegante?

La clave está en sumar detalles alusivos al fútbol de forma sutil, utilizando una paleta de colores cuidada y una vajilla clásica.

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