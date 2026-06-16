La batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos y, en esta oportunidad, fue Elba Marcovecchio quien salió a respaldar públicamente al delantero del Galatasaray en medio del conflicto legal que mantiene con su expareja.

Invitada a LAM, la abogada respondió a varias acusaciones que giran en torno al futbolista y defendió su vínculo con sus hijas, Francesca e Isabella, en medio de la disputa que mantiene enfrentados a los mediáticos.

ELBA MARCOVECCHIO DESTACÓ EL ROL DE PADRE DE MAURO ICARDI

Durante la entrevista, Elba Marcovecchio aseguró que Mauro Icardi siempre estuvo presente en la crianza de sus hijas y destacó especialmente la etapa en la que la familia vivió en Turquía.

“Represento a un excelente papá, presente. Como toda persona tiene sus cosas que hace bien y las que puede mejorar. Ha sido un papá ultrapresente cuando estuvo en Turquía, a cargo de las nenas, incluso de los varones. No hacía vivos en Instagram de su paternidad y rol paterno”, expresó la letrada.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Las palabras de la abogada fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Wanda Nara, quien suele compartir aspectos de su vida familiar en las redes sociales.

QUÉ DIJO SOBRE LA CUOTA ALIMENTARIA Y EL CONFLICTO JUDICIAL

Otro de los temas que abordó Elba Marcovecchio fue la polémica por la cuota alimentaria, uno de los puntos más sensibles dentro de la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Consultada por Pilar Smith, la letrada explicó que la discusión judicial excede el debate público que suele instalarse en redes y medios de comunicación. “Es un tema complejo porque cuando uno lo pone en un postulado solo, se saca al contexto. No es un debate por si o por no. Hay alimentos que son provisorios fijados con una competencia que está discutida”, sostuvo.

Además, remarcó que todavía no existe una demanda de alimentos presentada en una jurisdicción que considere competente para resolver el caso. “No hay demanda de alimentos que se haya iniciado en una jurisdicción competente cuando la señora Wanda Nara tiene abogados en Argentina, Italia y Turquía. No le faltan recursos”, concluyó.