Los rumores sobre un posible vínculo cercano entre Benjamín Vicuña y Wanda Nara volvieron a instalarse en el mundo del espectáculo luego de las declaraciones de Ana Rosenfeld, quien aseguró que ambos mantienen una buena relación.

La reconocida abogada fue consultada sobre el actor chileno durante su paso por LAM y no dudó en dedicarle elogios. “Me gusta la relación de Vicuña y Wanda. Son buena gente los dos”, afirmó al aire.

Si bien evitó confirmar si existe contacto frecuente entre ellos, Rosenfeld dejó entrever que el vínculo es cordial. “No sé si se hablan. Se llevan bien”, respondió con cautela cuando le preguntaron si mantenían conversaciones privadas.

ANA ROSENFELD DESTACÓ EL VÍNCULO ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y WANDA NARA

Durante la entrevista, la letrada también resaltó las cualidades personales del actor y de su pareja, Anita Espasandín.

“Benjamín Vicuña es un tipazo, Anita, su mujer, también. Él es súper buen padre”, expresó Rosenfeld, quien además se refirió al delicado contexto familiar que atraviesa el artista en medio de los cruces mediáticos con la China Suárez.

Aunque prefirió no profundizar en el conflicto, dejó una reflexión sobre la exposición pública que involucra a los hijos de la expareja.

Resurgió una grabación de la empresaria en sus inicios en Villa Carlos Paz Por: Captura

“No puedo ponerme en el lugar. Sería difícil entender qué vive un padre cuando los hijos son objeto de llevar y traer, están en la mitad de un conflicto tan público. Los chicos de él se meten a la cancha con Mauro. Me parece que demasiada exposición”, sostuvo.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE NOMBRARON A WANDA NARA

Horas después, la misma cronista de LAM buscó la palabra de Benjamín Vicuña a la salida del teatro y le comentó las declaraciones de Ana Rosenfeld.

En un primer momento, el actor respondió con amabilidad. “Siempre es lindo un elogio. La conozco hace mucho tiempo, muchos años por un tema judicial”, señaló.

Sin embargo, el clima cambió cuando apareció el nombre de Wanda Nara. Visiblemente incómodo, Vicuña dejó en claro que no tenía interés en hablar del tema.“Si es para esto, no te voy a hacer una nota en la puerta del teatro para hablar cosas que no me interesan”, lanzó.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Ante la insistencia de la periodista, el actor fue aún más contundente y negó tener una relación cercana con la conductora.

“Me encanta que la gente me tenga buena onda. Yo no la conozco, entonces no puedo darte una opinión”, concluyó, intentando poner fin a las especulaciones que desde hace tiempo lo vinculan con Wanda Nara.