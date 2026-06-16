El Mundial 2026 será histórico: por primera vez, el torneo se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos. La competencia se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y promete emociones de principio a fin.
La Selección argentina, que llega como campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sueña con volver a lo más alto.
CUÁNDO JUEGA ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026
El debut de la Albiceleste será el martes 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en Kansas City. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, también en Dallas.
Leé más:
La foto retro de la China Suárez vistiendo la camiseta de Argentina en la previa del Mundial 2026
EL FIXTURE COMPLETO DEL MUNDIAL 2026: TODOS LOS PARTIDOS Y HORARIOS (HORA ARGENTINA)
Jueves 11 de junio
- México 2-0 Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
- Corea del Sur 2-1 República Checa – Grupo A – Guadalajara
Viernes 12 de junio
- Canadá 1-1 Bosnia – Grupo B – Toronto
- Estados Unidos 4-1 Paraguay – Grupo D – Los Ángeles
Sábado 13 de junio
- Qatar 1-1 Suiza – Grupo B – San Francisco
- Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
- Haití 0-1 Escocia – Grupo C – Boston
Domingo 14 de junio
- Australia 2-0 Turquía – Grupo D – Vancouver
- Alemania 7-1 Curazao – Grupo E – Houston
- Países Bajos 2-2 Japón – Grupo F – Dallas
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Grupo E – Filadelfia
- Suecia 5-1 Túnez – Grupo F – Monterrey
Lunes 15 de junio
- España 0-0 Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
- Bélgica 1-1 Egipto – Grupo G – Seattle
- Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Grupo H – Miami
- Irán 1-1 Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles
Martes 16 de junio
- Francia 3-1 Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
- 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
- 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City
Miércoles 17 de junio
- 01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
- 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México
Jueves 18 de junio
- 13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
- 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles
- 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver
- 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara
Viernes 19 de junio
- 16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
- 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
- 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia
Sábado 20 de junio
- 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
- 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston
- 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
- 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City
Domingo 21 de junio
- 01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
- 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta
- 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
- 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
- 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver
Lunes 22 de junio
- 14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
- 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia
- 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
Martes 23 de junio
- 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco
- 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
- 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
- 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
- 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara
Miércoles 24 de junio
- 16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
- 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle
- 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
- 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México
- 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey
Jueves 25 de junio
- 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey
- 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
- 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
- 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas
- 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
- 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco
Viernes 26 de junio
- 16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
- 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto
- 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
- 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston
Sábado 27 de junio
- 00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
- 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
- 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey
- 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
- 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
- 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta
- 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
- 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City
Leé más:
Pampita compró una caja de figuritas para sus hijos y no podía creer lo que encontró cuando la abrió
CÓMO SIGUEN LOS CRUCES: FECHAS DE LAS FASES ELIMINATORIAS
Los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Los octavos de final serán del 4 al 7 de julio. Los cuartos de final se disputarán el 9 de julio en Boston, el 10 de julio en Los Ángeles, el 11 de julio en Miami y el 11 de julio en Kansas City.
Las semifinales están programadas para el 14 de julio en Dallas y el 15 de julio en Atlanta. El partido por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.
La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y RD Congo
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Leé más:
De “Muchachos” al Mundial 2026: las canciones que ilusionan a los argentinos en la Copa del Mundo
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.