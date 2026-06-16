El Mundial 2026 será histórico: por primera vez, el torneo se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos. La competencia se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y promete emociones de principio a fin.

La Selección argentina, que llega como campeona del mundo, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sueña con volver a lo más alto.

Selección Argentina (Foto: Instagram @leomessi)

CUÁNDO JUEGA ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

El debut de la Albiceleste será el martes 16 de junio a las 22:00 frente a Argelia en Kansas City. Luego, enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00, también en Dallas.

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EL FIXTURE COMPLETO DEL MUNDIAL 2026: TODOS LOS PARTIDOS Y HORARIOS (HORA ARGENTINA)

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

Corea del Sur 2-1 República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá 1-1 Bosnia – Grupo B – Toronto

Estados Unidos 4-1 Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

Qatar 1-1 Suiza – Grupo B – San Francisco

Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey

Haití 0-1 Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

Australia 2-0 Turquía – Grupo D – Vancouver

Alemania 7-1 Curazao – Grupo E – Houston

Países Bajos 2-2 Japón – Grupo F – Dallas

Costa de Marfil 1-0 Ecuador – Grupo E – Filadelfia

Suecia 5-1 Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

España 0-0 Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

Bélgica 1-1 Egipto – Grupo G – Seattle

Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Grupo H – Miami

Irán 1-1 Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

Francia 3-1 Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston

22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston

17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta

16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles

19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver

22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle

19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston

22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco

14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston

17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto

21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey

13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta

16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles

19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami

22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas

18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia

21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

Martes 23 de junio

00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco

14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston

17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston

20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto

23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara

Miércoles 24 de junio

16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver

16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle

19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta

22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México

22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey

17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia

20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City

20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas

23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles

23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston

16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto

21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara

21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston

Sábado 27 de junio

00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver

00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle

18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey

18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia

20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami

20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta

23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas

23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

La Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccion)

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CÓMO SIGUEN LOS CRUCES: FECHAS DE LAS FASES ELIMINATORIAS

Los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Los octavos de final serán del 4 al 7 de julio. Los cuartos de final se disputarán el 9 de julio en Boston, el 10 de julio en Los Ángeles, el 11 de julio en Miami y el 11 de julio en Kansas City.

Las semifinales están programadas para el 14 de julio en Dallas y el 15 de julio en Atlanta. El partido por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El posteo de AFA confirmando a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 en la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccion)

TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Noruega e Irak

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Uzbekistán, Colombia y RD Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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