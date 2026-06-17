El debut de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 26™ despertó todo tipo de emociones entre los hinchas. Sin embargo, para Daniela Celis la jornada tuvo un significado mucho más profundo: le permitió mirar hacia atrás y tomar dimensión de cuánto cambió su vida en apenas cuatro años.

La influencer compartió en sus redes sociales un video en el que se mostró visiblemente conmovida mientras seguía el encuentro de la Scaloneta. Entre lágrimas, recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 atravesaba una realidad completamente distinta.

En aquel entonces, Daniela se encontraba participando de Gran Hermano y permanecía aislada del exterior. Mientras millones de argentinos celebraban la histórica conquista de la tercera estrella, ella vivía la experiencia encerrada dentro de la casa más famosa del país, sin imaginar todo lo que ocurría afuera.

La emoción de Daniela Celis en pleno Mundial (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

“Mi último Mundial lo viví encerrada”, expresó con emoción al comparar ese momento con el presente que disfruta hoy. Lo que más movilizó a la ex Gran Hermano fue advertir la diferencia entre ambas etapas.

Si en 2022 atravesaba una experiencia individual dentro del reality, ahora vive el MUNDIAL™ acompañada por sus hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Thiago Medina.

La emoción de Daniela Celis en pleno Mundial (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

La influencer mostró cómo las pequeñas ya forman parte de la pasión futbolera familiar y participan de cada partido con entusiasmo. Esa imagen terminó convirtiéndose en el símbolo de una transformación personal que la llevó de la casa de Gran Hermano a construir una familia propia.

La emoción de Daniela Celis con sus hijas en pleno Mundial (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

UN MUNDIAL ESPECIAL PARA DANIELA CELIS

El llanto de Daniela Celis no estuvo relacionado únicamente con el fútbol. Detrás de su reacción apareció una mezcla de recuerdos, agradecimiento y nostalgia por el camino recorrido desde aquel Mundial de Qatar.

La emoción de Daniela Celis en pleno Mundial (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

Por eso, mientras alentaba a la Selección argentina en su estreno mundialista, la influencer no pudo evitar emocionarse al ver todo lo que cambió en su vida desde aquella época. Un momento íntimo que compartió con sus seguidores y que rápidamente generó una ola de mensajes de cariño en las redes sociales.

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