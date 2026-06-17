Nico Paz vivió un día inolvidable el pasado 16 de junio al debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ durante la victoria de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia, con un triplete de Lionel Messi.

El mediocampista de 21 años ingresó en el segundo tiempo y sumó sus primeros minutos en una Copa del Mundo, ratificando el lugar que se ganó en la consideración de Lionel Scaloni tras una destacada temporada en Europa.

Pero mientras su nombre comenzaba a multiplicarse entre los fanáticos del fútbol, Moria Casán aportó un dato desconocido para muchos y reveló que el futbolista tiene un vínculo directo con una reconocida figura del mundo de la moda argentina.

Nico Paz debutó en la Copa del Mundo 2026 (foto de Instagram)

Quién es el tío famoso de Nico Paz

Durante una emisión de La Mañana con Moria, la conductora sorprendió a su equipo al hablar sobre el ingreso de Nico Paz en el encuentro ante Argelia.

“En un momento entró Nico Paz. Es el sobrino de Fabián Paz, el de Pucheta Paz. Es el hijo de su hermano, obviamente, y es una bomba. Es un príncipe”, comentó la One en eltrece.

La revelación rápidamente llamó la atención, ya que vincula al joven futbolista con una personalidad muy conocida dentro del ambiente artístico y de la moda.

Moria Casán vestida por Fabián Paz(foto de Instagram)

El orgullo de la familia por el debut mundialista

Tras el estreno de Nico en el Mundial 2026, su tío no ocultó la emoción y compartió en sus redes sociales una imagen del momento en que el futbolista ingresó al campo de juego.

En la publicación se puede ver al mediocampista entrando a la cancha mientras Lionel Messi se retiraba ovacionado por los hinchas en Kansas City.

“Grande, Nico”, escribió con orgullo para celebrar el importante paso que dio su sobrino con la camiseta argentina.

Fabián Paz, orgulloso de Nico Paz (foto de Instagram)

Quién es Nico Paz, una de las grandes promesas de Argentina

Nacido en España pero representante de la Selección Argentina, Nico Paz es hijo del exfutbolista Pablo Paz, integrante del plantel albiceleste que disputó el Mundial de Francia 1998.

Formado en las divisiones inferiores del Real Madrid, actualmente juega en el Como 1907 de Italia, equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Su talento, visión de juego, capacidad para asistir y llegada al gol lo convirtieron en una de las mayores promesas del fútbol argentino. Zurdo, técnico y con personalidad para asumir responsabilidades, viene siendo seguido de cerca por varios de los clubes más importantes de Europa.

Su debut en el Mundial 2026 representa un nuevo hito en una carrera que promete seguir creciendo en los próximos años.