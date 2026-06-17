En el mundo del streaming y la cobertura de grandes eventos deportivos, las sorpresas están a la orden del día. Esta vez, la protagonista fue Chechu Bonelli, quien se quedó afuera del viaje a la COPA MUNDIAL™ por una razón que nadie esperaba y que generó revuelo entre sus colegas.

Durante el programa de Yanina Latorre, SQP, el tema salió a la luz cuando comenzaron a hablar sobre los enviados especiales y las figuras que iban a cubrir el evento. Entre nombres como Cachete, Sofi Jujuy y Eva Barjiela, la ausencia de Chechu llamó la atención.

En medio de la charla, Majo Martino soltó la bomba: “La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, con Cachete, con todos, y a último momento decidieron no mandarla”.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

Según contaron en el programa, la decisión sorprendió a todos porque Chechu Bonelli era una de las más comprometidas con el proyecto y ya estaba lista para viajar. Sin embargo, la explicación que dieron fue tan insólita como inesperada: “Dicen que fue por presupuesto. Porque a las otras personas tal vez iban por alguna marca".

EL REEMPLAZO Y EL ENOJO DE CHECHU BONELLI

Mientras tanto, en el horario del programa que solía conducir Chechu Bonelli, Valet Parking, Sofi Jujuy apareció al aire junto a Nacho, el de GH, haciendo un programa especial desde el MUNDIAL™. Esto terminó de confirmar que la periodista fue reemplazada a último momento, algo que generó aún más malestar en el equipo.

“Además la habían comprometido a ella para ir, todo. Y a último momento, la bajaron”, insistieron en el ciclo de Yanina Latorre, dejando en claro que la decisión fue sorpresiva y que Chechu se quedó afuera por un tema de presupuesto, a pesar de ser la más preparada para hablar de fútbol.

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