En medio de la polémica que rodea a Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña fue interceptado por las cámaras de Intrusos y protagonizó un momento tan incómodo como revelador cuando le mencionaron que la actriz habría dicho que sus hijos Magnolia y Amancio ven al futbolista “como un padre”.

El actor comenzó la charla intentando bajarle el tono al escándalo mediático y dejó en claro que no quiere seguir hablando públicamente del tema: “No, no me interesa más hablar de eso. Por favor, no sigamos con eso”, lanzó, visiblemente incómodo.

Durante la entrevista, el cronista también le preguntó cómo atraviesa la distancia con sus hijos, en medio de las idas y vueltas por los viajes y la exposición mediática. A lo que Benjamín se sinceró: “Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia”, respondió con firmeza.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando el periodista le recordó una declaración de la China, quien habría asegurado que sus hijos —incluyendo a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré— ven a su pareja, Icardi (con quien está instalada en Turquía) como una figura paterna.

“Vi que Eugenia declaró y dijo que sus hijos lo tratan como un padre a Mauro”, le comentó el movilero. Sorprendido, Vicuña reaccionó de inmediato: “¿Eso dijo?”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Acto seguido, el actor intentó mantener la calma y eligió no profundizar en la polémica: “Bueno... son opiniones”, expresó, dejando entrever cierta molestia por la situación.

Cuando el cronista insistió sobre cómo le impacta escuchar eso como papá, Benjamín prefirió enfocarse en sus hijos y evitó entrar en conflicto: “Lo importante es que mis hijos estén bien, ya están llegando prontito, así que eso me tiene muy feliz”, cerró.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

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EL NUEVO CONFLICTO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ

Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, una fuerte versión comenzó a circular en las redes sociales y apunta directamente a la distancia entre el actor y los hijos que tiene con Eugenia: Magnolia y Amancio.

La información fue publicada por la panelista Naiara Vecchio, quien aseguró que el actor chileno lleva dos meses sin ver a los chicos: “Exclusivo. Es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto”, comenzó diciendo desmintiendo los rumores judiciales que habían comenzado a circular.

Pero eso no fue todo. Luego agregó un dato explosivo sobre la interna familiar: “Los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón”.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”. Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, mientras acompaña la carrera del futbolista. Allí vive junto a sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Vicuña— y también con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.