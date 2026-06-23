El caso de Agostina Vega volvió a estar en el centro de la escena luego de que su padre, Gabriel, difundiera una serie de fotos nunca antes vistas. Las imágenes salieron a la luz tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, en una etapa clave para la investigación que busca esclarecer las circunstancias de su muerte.

La decisión de publicar el material tuvo un fuerte componente emocional. Gabriel compartió las fotos como una forma de mantener viva la memoria de su hija y de mostrar quién era Agostina más allá del expediente judicial. Las imágenes reflejan distintos momentos de su vida cotidiana y su entorno familiar, y para la familia tienen un valor afectivo incalculable.

Gabriel y Agostina Vega (Foto: gentileza Clarín)

La difusión de las fotos coincide con una etapa sensible del expediente, donde el acceso a nueva información permitió conocer detalles hasta ahora reservados. Con varios imputados y líneas de investigación abiertas, cada elemento cobra relevancia para la Justicia.

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Desde la querella remarcan que entender el círculo íntimo de Agostina es clave para reconstruir lo sucedido. En ese sentido, las imágenes aportan contexto sobre los vínculos familiares y personales que hoy son analizados por los investigadores.

El gesto de Gabriel expone el costado más humano de una tragedia que conmocionó a todos. No solo se trata de avanzar en la causa judicial, sino también de mantener presente la identidad y la historia de Agostina.

Gabriel y Agostina Vega (Foto: gentileza Clarín)

Mientras la Justicia continúa con pericias, declaraciones y nuevas medidas, la familia de Agostina atraviesa el duelo con la necesidad de que se conozca toda la verdad. La publicación de estas fotos aparece como un acto de memoria, amor y búsqueda de justicia, en medio de una causa que sigue sumando capítulos.

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