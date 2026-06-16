La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa avanzando y esta semana tendrá un capítulo clave. Este martes, el fiscal Raúl Garzón tiene previsto indagar a Claudio Barrelier, de 33 años, señalado como el principal acusado y presunto autor del crimen.

Mientras la Justicia busca esclarecer lo ocurrido, en los medios comenzaron a surgir distintas versiones e hipótesis sobre el móvil detrás del asesinato, aunque hasta el momento ninguna fue confirmada oficialmente por los investigadores.

En La Mañana con Moria, ciclo que conduce Moria Casán, hablaron con el abogado de Melisa Heredia, madre de la víctima. Allí se informó que la mujer atraviesa una situación delicada tras la tragedia.

Según explicó el letrado, Melisa se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y no está en condiciones de brindar declaraciones públicas.

Caso Agostina Vega: la hipótesis que tomó fuerza mientras avanza la investigación (captura de eltrece)

A partir de ese contexto, y siguiendo el caso desde sus primeros días, Moria compartió una reflexión personal sobre una de las líneas que, según trascendió de manera informal, circula en torno a la causa.

“Se sospecha de algo mafioso. Para mí, y desde el primer momento lo dije como espectadora, es que este crimen espantoso tiene que ver con un ajuste de cuentas”, sostuvo la conductora.

Luego profundizó su mirada sobre el caso: “Además del femicidio, del psicópata, tiene todo para ser un ajuste de cuentas. La misma madre lo dijo. Es una venganza”, comentó.

Caso Agostina Vega: la hipótesis que tomó fuerza mientras avanza la investigación

Desde Córdoba, el periodista Nahuel también hizo referencia a una versión que circula de manera extraoficial, aclarando que se trata de información no confirmada judicialmente.

“Off the record y en potencial, se habla de una presunta deuda por droga. Al no poder ser cobrada esa droga, esto va para la mamá de Agostina, Melisa; se habla de venganza”, expresó.

Por el momento, la Justicia no confirmó ninguna de estas hipótesis y la investigación sigue bajo secreto en varios aspectos sensibles.

Todas las miradas están puestas ahora en la declaración que brindará el principal acusado ante el fiscal Garzón, una instancia que podría aportar nuevos elementos para determinar qué ocurrió con Agostina Vega y cuál fue el verdadero móvil detrás de uno de los crímenes que más conmoción generó en Córdoba en las últimas semanas.