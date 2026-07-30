El clima en Buenos Aires se presenta este jueves 30 de julio con cielo ligeramente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 18°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la jornada, la temperatura ronda los 12°C, con humedad del 91% y viento del noreste a 4 km/h. La visibilidad es de 10 kilómetros.

Para la tarde, se espera que la temperatura alcance una máxima de 18°C, mientras que las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y sin fenómenos significativos previstos para la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El pronóstico extendido del SMN anticipa un viernes con temperaturas de entre 12°C y 20°C, mientras que el sábado será una de las jornadas más templadas, con una mínima de 15°C y una máxima de 19°C.

En tanto, el domingo se espera un marcado descenso térmico, con 8°C de mínima y 16°C de máxima. Para el lunes, las temperaturas estarán entre los 9°C y los 17°C.

El martes continuará el ambiente fresco, con 8°C de mínima y 16°C de máxima, mientras que el miércoles volverían a subir levemente las temperaturas, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C.

En síntesis: Buenos Aires tendrá este jueves una jornada fresca, con una máxima de 18°C, mientras que el fin de semana comenzará templado y luego llegará un nuevo descenso de las temperaturas.