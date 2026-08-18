Preocupación por la salud de Alejandro Stoessel. El padre de Tini Stoessel fue internado este martes en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho para ser sometido a una serie de estudios médicos.

La información fue dada a conocer en LAM, donde Pepe Ochoa contó en detalle qué ocurrió y llevó tranquilidad sobre el estado actual del productor. Según explicaron en el programa de América, Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de regresar: “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo”, informó el panelista al aire.

“Él estuvo el fin de semana en Cariló y antes de volver se empezó a sentir mal y fue a la guardia a las 5 de la tarde y los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado”, relató.

Alejandro y Tini Stoessel en La peña de Morfi (Foto: captura Telefe)

Por el momento, no existe un parte médico oficial que explique el diagnóstico. Sin embargo, desde el ciclo remarcaron que el padre de Tini se encuentra consciente y acompañado: “No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, que está consciente”, aseguró Ochoa, quien además precisó que el motivo inicial de la consulta habría sido un dolor agudo en el pecho.

Durante el programa también recordaron que Alejandro ya atravesó anteriormente problemas de salud que tuvieron un fuerte impacto en su familia. En ese momento, la situación incluso derivó en la suspensión de shows de Tini: “Ya en su momento todos sabemos lo que pasó con Tini, con toda la suspensión de los shows por la salud de Alejandro”, señalaron.

Según la información que recibió Pepe de personas cercanas al productor, no se trataría de una situación de gravedad ni existiría una operación urgente prevista: “No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, aseguró.

Alejandro Stoessel está internado hace ocho días.

Además, contó que Stoessel se encuentra comunicado con sus allegados y utilizando su teléfono desde la clínica: “Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, agregó.

En medio de la información de último momento, también salió a la luz un dato que podría estar relacionado con su estado de salud al recordar que Stoessel no había viajado al Mundial: “Había un temita de salud, que él no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, explicaron en el programa.

“Hay que decir que, después de lo que le pasó, su salud nunca está al 100%, que ante cualquier cosita, por supuesto a él se le manifiesta un poco más exagerado, si se quiere. Por eso, lo primero que él hace es ir a la guardia”, cerró Pepe.

Pepe Ochoa: “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo de pecho”.

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EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE TINI STOESSEL NO INVITÓ A SUS PADRES A SU BODA CON RODRIGO DE PAUL: “FUE TAJANTE”

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la polémica por un motivo que excede ampliamente su carrera musical. A poco de que la cantante sorprendiera al hablar públicamente de su casamiento con Rodrigo de Paul por primera vez, se conoció un dato que dio que hablar y que hablaría de una fuerte tensión familiar.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, Tini habría decidido no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a su boda. El motivo, de acuerdo con la información brindada en el programa, estaría relacionado con cuestiones económicas y con la administración de los negocios de la cantante.

“Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios”, explicó Paula Varela al aire. Según la panelista, Tini habría conversado con sus padres acerca de su intención de incorporar un administrador para que se encargue de revisar y ordenar sus cuentas y negocios.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela. La particularidad es que se trataría del mismo administrador que tendría Rodrigo de Paul.

La decisión habría generado un fuerte cortocircuito con sus padres, especialmente con su madre: “Tini fue tajante y la mamá está triste”, aseguró Varela, dando cuenta del impacto que habría tenido la determinación en la familia.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El conflicto, entonces, estaría directamente relacionado con la manera en que Tini quiere manejar su patrimonio y sus negocios en esta nueva etapa de su vida: “Pone un administrador que quiere que le revise las cuentas”, agregó la periodista.

Así, mientras Tini avanza con los preparativos de su boda y se muestra cada vez más entusiasmada con el vestido que eligió en París, una inesperada interna familiar amenaza con convertirse en uno de los grandes temas alrededor del casamiento.