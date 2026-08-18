La muerte de Hayden Panettiere, la actriz de Heroes y Nashville, generó conmoción en Hollywood. La artista tenía 36 años y fue encontrada inconsciente el domingo en un complejo de apartamentos de Greenville, Carolina del Sur. Su expareja y novio intermitente, Brian Hickerson, y su hermano estaban en la vivienda cuando llegaron las autoridades. La causa de muerte todavía se encuentra bajo investigación.

En medio de la investigación, Lesley Vogel, la madre de Hayden Panettiere, rompió el silencio y apuntó contra Hickerson, con quien su hija mantuvo una relación marcada por episodios de violencia doméstica.

Vogel aseguró que su familia llevaba tiempo intentando alejarlo de la actriz y manifestó su preocupación por la presencia del hombre durante los últimos momentos de Hayden.

Foto: Instagram Hayden Panettiere

La fuerte acusación de la madre de Hayden Panettiere

En declaraciones a NBC News, Vogel señaló que Hickerson era una persona de la que la familia había intentado alejar a Hayden durante mucho tiempo. La madre sostuvo que el hombre “estaba con ella” al momento de su muerte y cuestionó su influencia sobre la actriz.

Hayden Panettiere. Foto: Instagram haydenpanettiere

La relación entre Panettiere y Hickerson había sido conflictiva. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, la actriz relató los abusos físicos que sufrió durante esa relación.

Hickerson posteriormente se declaró culpable de dos delitos graves de lesiones contra su pareja y recibió una orden de protección de cinco años.

Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere

Panettiere falleció en un apartamento en Judson Mill Lofts, en Easley Bridge Road. Foto: triangleconstruction.com

Según el informe policial, Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el departamento cuando las autoridades llegaron. Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere, pero no pudieron salvarla.

La autopsia no encontró signos evidentes de traumatismo y la causa y la forma de la muerte aún no fueron determinadas oficialmente.

Un reporte de emergencias hizo referencia a un posible “paro cardíaco” y una “sobredosis”, aunque estas versiones todavía no constituyen la causa oficial de muerte. La investigación continúa.

La relación entre Hayden Panettiere y su madre

El hermano menor de Hayden Panettiere, Jansen, falleció repentinamente el 19 de febrero de 2023. Foto: Instagram haydenpanettiere

La relación entre Hayden y su madre también atravesaba un momento complejo. Vogel había reconocido anteriormente que mantenía contacto cero con su hija después de años de conflictos familiares. En mayo, había hablado públicamente sobre los años de dificultades que atravesó la familia y sobre las decisiones que tomó para protegerse.

Ahora, tras la muerte de Hayden, Vogel volvió a hablar públicamente y expresó su dolor por el destino de su hija.

“Creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino y desearía que hubiera sido diferente”, manifestó la madre, quien también destacó las cualidades de la actriz y aseguró que hubiera deseado que pudiera mantenerse fiel a sí misma.