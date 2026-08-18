La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo judicial. En medio de las negociaciones entre los abogados de ambos por la organización familiar y el futuro de sus hijos, en Sálvese Quien Pueda revelaron una fuerte información sobre el actor.

Según contaron en el programa, Vicuña le iniciaría acciones legales a la China Suárez por el polémico posteo que la actriz realizó sobre él, en el que lo cuestionó públicamente y lo llamó, entre otras cosas, “el padre del año” de forma irónica.

La información fue dada a conocer por Marina Calabró y la reprodujo Majo Martino en vivo, en el programa que conduce Yanina Latorre por América. En el ciclo remarcaron que, más allá de la fuerte interna entre los protagonistas, actualmente los abogados de Vicuña y Suárez se encuentran negociando cuestiones relacionadas con sus hijos: “Están hablando los abogados, porque ahora tienen que ver de qué manera continúa el resto del año con los niños”, explicaron.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

En ese sentido, también surgieron interrogantes sobre dónde se instalará Mauro Icardi y cómo quedará organizada la vida familiar durante los próximos meses: “¿Qué va a pasar con la China y con Mauro? ¿Dónde se va a instalar Mauro finalmente? ¿Qué va a pasar con los niños? La escolaridad, ¿cómo siguen el resto del año?”, señalaron.

“Hoy Marina Calabró dijo, y aclaró que es información, que Benjamín Vicuña le va a iniciar acciones legales a la China por el posteo que hizo del ‘padre del año’”, detalló la panelista.

La revelación generó sorpresa en el estudio y abrió una pregunta sobre el estado actual de la relación entre los padres de sus hijos: “O sea que lo privado tampoco está tan bien”, cerró, contundente.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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EL SINCERICIDIO DE BENJAMÍN VICUÑA SOBRE CÓMO MANEJA LA DISTANCIA CON SUS HIJOS: “NO ES CÓMODO, NI ES LINDO, NI ES JUSTO”

Benjamín Vicuña se sinceró como pocas veces sobre su rol como padre y habló de una situación que lo atraviesa especialmente: la distancia con Magnolia y Amancio, sus hijos junto a Eugenia “la China” Suárez.

Durante su participación en PH Podemos Hablar, el actor fue consultado sobre qué siente al tener a sus pequeños lejos y sobre cómo impacta esa distancia en el vínculo cotidiano. Sin esquivar el tema, Vicuña reconoció que la presencia diaria es un factor fundamental en la crianza: “Es un tema sensible a propósito de tener una amplitud sobre las cosas, una diversidad también. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el actor recordó diferentes etapas de su carrera en las que debió viajar y pasar largos períodos lejos de sus hijos que viven en Turquía: “Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, Chile, Argentina, me fui a España, México, Colombia. Pero bueno, obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, admitió.

Foto: Captura (Telefe)

“Yo creo que te referís a la situación de hoy, de estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros”, explicó.

Lejos de dramatizar, el actor hizo hincapié en la fortaleza del vínculo que construyó con ellos: “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie. El amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, confesó.

Vicuña contó además que, cuando sus hijos están en Argentina, intenta aprovechar al máximo el tiempo compartido: “Ahora cuando están conmigo trato de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, detalló. Y cerró: “Obviamente que reservando ciertas zonas de que son las cosas de adultos”.