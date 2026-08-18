El testimonio de Benjamín Vicuña sobre cómo sufre la distancia con sus hijos menores desató la ironía de Mauro Icardi, y este martes el actor chileno se desahogó tras el palito que recibió del actual novio de la China Suárez.

“No voy a hablar. La vida es esto”, reaccionó el actor de Secreto en la Montaña al volver a su departamento, luego de dejar a sus hijos mayores en la escuela.

Tras una pausa para contener la bronca, Vicuña precisó: “La vida son las responsabilidades, el colegio, llevar y traer. Tener... perdón”.

Benjamín Vicuña.

Fastidioso por las incisivas preguntas del periodista de Intrusos, Benjamín intentó escaparse caminando y enfatizó: “No voy a hablar, no voy a seguir alimentando esto. Nunca lo hice. No me interesa. ¿Lo entendés?”.

La bronca de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi y China Suárez

Hasta que se plantó: “Pregúntenle a otra persona. Yo no tengo nada que ver. Estoy llevando a mis hijos al colegio. Estoy con mis responsabilidades, voy al teatro, trabajo... Les pido por favor, no se puede. No corresponde”.

En cuanto a que vio menos de 20 días a los nenes en los casi tres meses que la China Suárez lleva en Buenos Aires, Benjamín Vicuña fue contundente: “Eso es absolutamente ridículo”.

Al final, Vicuña destacó que “siempre” tiene el apoyo de Analía Espasandín.