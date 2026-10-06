El nombre de Mauro Icardi volvió a resonar con fuerza en Turquía luego de que Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, hablara públicamente sobre la salida del delantero argentino y aclarara las versiones que apuntaban a una posible vuelta al club.

Durante una rueda de prensa, el máximo dirigente de la institución reconoció que intentaron llegar a un acuerdo para retener al futbolista, pero las negociaciones no prosperaron por las pretensiones de Icardi y por una cuestión deportiva.

“Le hice una oferta para que se quedara. Su expectativa estaba mucho más arriba”, aseguró Özbek al revelar detalles de las conversaciones.

POR QUÉ MAURO ICARDI NO SIGUIÓ EN GALATASARAY

El presidente explicó que el dinero no fue el único punto que complicó las negociaciones. La presencia de Victor Osimhen también habría sido determinante al momento de definir el armado del equipo.

“El problema no era tanto el salario que recibiría con dificultad, sino que tenemos a un delantero centro como Osimhen. ¿Cómo pueden estar los dos juntos? ¿A cuál vas a usar?”, planteó.

Pese a la decisión de no continuar con el argentino, Özbek reconoció la importancia que tuvo Icardi durante su etapa en Turquía y el fuerte vínculo que consiguió construir con los hinchas.

“Icardi es un ícono, alguien que ha convertido a una generación en hinchas del Galatasaray”, sostuvo.

Mauro Icardi está en el centro de los rumores sobre su llegada al fútbol español para sumarse al Rayo Vallecano de Madrid

Sin embargo, inmediatamente hizo una reflexión sobre el rendimiento de los futbolistas con el paso de los años. “El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado. Los jugadores envejecen, su rendimiento baja. Tienen que mantenerse en el nivel más alto”, sentenció.

De esta manera, desde Galatasaray dejaron en claro que existieron conversaciones para intentar extender la estadía del delantero, pero las diferencias económicas y la competencia dentro del plantel terminaron alejando las posibilidades de un acuerdo.

EL PROBLEMA QUE ENFRENTA MAURO ICARDI POR SU LICENCIA DE CONDUCIR

Mientras las declaraciones desde Turquía volvieron a poner su futuro deportivo bajo la lupa, Icardi también enfrenta una situación administrativa y judicial en la Argentina por un video que protagonizó junto a la China Suárez.

Las imágenes mostraban al futbolista manejando mientras la actriz viajaba con parte del cuerpo fuera del vehículo. Tras la repercusión del material, se constató que la licencia de conducir de Icardi estaba vencida desde 2019.

Por este motivo, fue inhabilitado para conducir en territorio bonaerense y el caso quedó en manos de Rodrigo Juan Molinos, juez del Juzgado Administrativo de San Isidro, quien deberá analizar las infracciones y determinar las sanciones correspondientes.

Según informó el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano, Icardi podría recibir una multa tanto por conducir con la documentación vencida como por la falta de cinturón de seguridad de su acompañante.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

A esto se suma su inclusión en el Registro Público de Deudores Alimentarios, situación que podría representar un impedimento para renovar una licencia particular.