Luego de cuatro años y medio de amor, Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (el apellido real es Bozzolasco) en una celebración que reúne a distintas personalidades del ambiente artístico y de la moda en Espacio Márquez, un elegante y moderno salón ubicado en el Hipódromo de San Isidro.
Los compañeros de Valentina enLa Mañana con Moria dijeron presente en la celebración. Entre ellos estuvieron María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez.
La cocinera también invitó a Liliana Chelli, la duendóloga que participa habitualmente del ciclo de la One.
Además, asistieron otros amigos y figuras del medio, como Julieta Nair Calvo, quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando; Melina Brizuela; Emily Lucius con su marido; y Julieta Puente, junto a su marido, Facundo Miguelena.
Coco Fernández asistió junto a su esposa, Virginia Elizalde, mientras que Estefi Berardi llegó acompañada por su novio, Félix Orsatti, y lució su pancita de embarazada.