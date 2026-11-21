Se casó Valentina Salezzi: los looks de los famosos en su elegante boda (Fotos: Movilpress)

Luego de cuatro años y medio de amor, Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (el apellido real es Bozzolasco) en una celebración que reúne a distintas personalidades del ambiente artístico y de la moda en Espacio Márquez, un elegante y moderno salón ubicado en el Hipódromo de San Isidro.

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (Foto: Movilpress)

Una de las figuras más esperadas de la noche es Moria Casán, quien llegará a la boda de la cocinera de su programa, La Mañana con Moria, luego de cumplir con la función teatral de Cuestión de género.

LOS FAMOSOS NO SE QUISIERON PERDER LA BODA

Los compañeros de Valentina en La Mañana con Moria dijeron presente en la celebración. Entre ellos estuvieron María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez.

La cocinera también invitó a Liliana Chelli, la duendóloga que participa habitualmente del ciclo de la One.

María Fernanda Callejón, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Federico Seeber, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Esteban Farfán, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Gustavo Méndez, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Guillermo Capuya, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Liliana Chelli, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Además, asistieron otros amigos y figuras del medio, como Julieta Nair Calvo, quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando; Melina Brizuela; Emily Lucius con su marido; y Julieta Puente, junto a su marido, Facundo Miguelena.

Julieta Nair Calvo, quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando (Foto: Movilpress)

Melina Brizuela, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Emily Lucius con su marido (Foto: Movilpress)

Julieta Puente, junto a su marido, Facundo Miguelena (Foto: Movilpress)

Coco Fernández asistió junto a su esposa, Virginia Elizalde, mientras que Estefi Berardi llegó acompañada por su novio, Félix Orsatti, y lució su pancita de embarazada.

Coco Fernández asistió junto a su esposa, Virginia Elizalde (Foto: Movilpress)

Coco Fernández asistió junto a su esposa, Virginia Elizalde (Foto: Movilpress)

Estefi Berardi lució su embarazo junto a Félix Orsatti (Foto: Movilpress)

Esteban Farfán, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Silvia Fernández Barrio, en el casamiento de Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)