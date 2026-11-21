El desgarrador mensaje de Chiara Maffia tras la muerte de su novio, Matías Ricciardelli (capturas de Instagram)

Chiara Maffia despidió a su pareja, Matías Ricciardelli, tras días de profundo dolor y publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram para recordarlo, agradecer lo compartido y reflexionar sobre la salud mental.

Matías tenía una hija, fruto de su relación pasada con Maypi Delgado.

El desgarrador mensaje de Chiara Maffia tras la muerte de su novio, Matías Ricciardelli (capturas de Instagram)

El desgarrador mensaje de Chiara Maffia tras la muerte de su novio, Matías Ricciardelli

En las capturas compartidas en redes, la joven comenzó expresando el impacto del duelo y la despedida: “Fueron días muy oscuros, de mucha angustia, mucho dolor en el corazón. Hoy lo despedimos, en presencia de Dios, en familia, amigos, con todos los seres queridos, con mucho amor, fuerza y energía”.

A lo largo de las historias, Chiara evocó el vínculo que construyeron y el recuerdo cotidiano que guardará de él: “Mati. Qué fuerte, fuiste el quilombo más lindo que conocí”.

También sumó: “Qué locura pero qué divertida fue la vida con vos. Pienso recordarte por siempre así, con tu sonrisa, tus chistes y todo los buenos momentos que vivimos. Estoy segura que cada persona que te conoció así lo hará también. Y con algunas puteadas fuertes también jaja qué bardo”.

En otro tramo, destacó lo aprendido en la relación y el afecto mutuo: “Gracias por todo lo que nos viniste a enseñar, wow. Gracias por enseñarme tanto a mí, fue difícil pero aprendimos mucho el uno del otro. Gracias por buscar como podías, lo mejor para todos”.

Finalmente, Chiara dejó un mensaje sobre la importancia de acompañar y priorizar el bienestar emocional: “También poner voz y priorizar la salud mental es y será parte de mi camino. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos el poder de poder ayudar o cambiarle la historia a alguien, quizá, con un simple mensaje. Ni el ego ni el rencor, nos sirve de nada. Sentir con el corazón, así como decías, es más importante”.

El desgarrador mensaje de Chiara Maffia tras la muerte de su novio, Matías Ricciardelli (capturas de Instagram)