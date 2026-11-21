Miranda de la Serna, hija de Érica Rivas y Rodrigo de la Serna, construye su propio camino en el mundo de la actuación. Con el talento heredado de sus padres, la actriz comienza a consolidar su carrera y a ganar cada vez más protagonismo. En ese recorrido, también se anima a hablar sobre su historia familiar.

Durante una entrevista en el programa Sola en los bares, conducido por Karim González, Miranda se refirió a las luchas personales y públicas que encabezó Rivas, y contó cómo repercutieron esas decisiones puertas adentro de su familia. En particular, recordó la exposición mediática que atravesó la actriz tras sus posturas públicas y su salida de Casados con hijos.

Al respecto, explicó que sus padres nunca buscaron involucrarse en escándalos ni alimentar las polémicas del ambiente artístico porque “no son personas que les interese mucho todo el mundo de los conventillos y de la televisión”. Sin embargo, reconoció que la situación tuvo un costo emocional muy grande para su madre.

Casados con hijos tuvo dos temporadas (Foto: Telefe)

MIRANDA DE LA SERNA CONTÓ DETALLES DE LA SALIDA DE ÉRICA RIVAS DE “CASADOS CON HIJOS”

“Mi mamá lo sufrió muchísimo porque no fue algo que ella buscó. Fue algo que le sucedió sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de nada; fue como una violación a su privacidad”, expresó Miranda de la Serna en la nota.

Además, aseguró que todavía observa las consecuencias de aquella exposición y de las convicciones que defendió públicamente: “Yo la vi sufrir mucho por toda esa situación y la sigo viendo sufrir porque uno cuando alza mucho sus banderas después las consecuencias no son del todo amables y del todo gratas; uno tiene que pagar a veces las banderas que alza y yo siento que a mi madre le sigue sucediendo eso”.

(Foto: Instagram @mirandadelaserna)

Pese a las dificultades, la joven destacó la fortaleza y la coherencia de su madre a la hora de sostener sus ideales. “Es una persona muy fuerte, que tiene los principios y sus ideales por delante de cualquier cosa. Es una mujer que admiro mucho y que es extremadamente fuerte, entonces puede con todo; y obvio que lo sufre, le lastima y le duele, pero sigue adelante”, aseguró.

Por otro lado, al ser consultada sobre si las posiciones de Érica Rivas pudieron perjudicarla profesionalmente y dejarla afuera de algunos proyectos, Miranda dio su opinión sin vueltas: “No tengo la data dura de decir ‘sí, a mi vieja la bajaron de este proyecto’, pero estoy segura que sí”.

En ese sentido, señaló que la actitud crítica de su madre frente a determinadas situaciones del ambiente artístico puede generar incomodidad, especialmente entre quienes ocupan lugares de poder. “Mi vieja es una persona que está todo el tiempo diciendo: ‘Che, ¿esto así no? Che, me estás diciendo esto de una mala manera’. Y para la gente del medio, para los hombres que son los que manejan esas cúpulas de poder, es muy incómodo tener a una mujer que está todo el tiempo diciendo las cosas que no le gustan y en las que no está de acuerdo”.

Érica Rivas y su hija, Miranda de la Serna (Foto: Instagram @e.r.i.c.a.r.i.v.a.s)

Miranda también reflexionó sobre el precio que puede tener mantener una postura firme en una industria donde muchas veces parece más conveniente evitar los conflictos. “Es mucho más fácil quedarte callado, bajar la cabeza y seguir laburando o seguir siendo dirigido por personas que no... y mi mamá no es así. A pesar de que por ahí tiene que pagar sus consecuencias, es el camino que ella sigue eligiendo y por el que yo realmente la admiro completamente”.

Finalmente, la actriz vinculó esa manera de entender la profesión con sus propias decisiones y las de su madre. Al hablar sobre los artistas que aceptan determinadas propuestas por cuestiones económicas, dejó en claro que para ellas los principios están por encima de cualquier oportunidad laboral: “Hay artistas que están dispuestos a tranzar con personas o con temas que no son los que militan o los que creen... Nosotras no. Primero viene lo primero, que es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que comulgamos, y en base a eso nace nuestro arte”.