La forma en que Erica Rivas decidió romper el silencio tras la versión de que haría un spin off de Casados con Hijos junto a Florencia Peña fue provocadora, y de esa manera la actriz reavivó la polémica.

“No tengo idea”, afirmó entre risas la actriz que inmortalizó a María Elena Fuseneco cuando le preguntaron si haría una ficción vertical con Mónica Argento.

“Si vos sabés algo más (contame)... Quizá ustedes saben más”, siguió en tono sarcástico.

María Elena Fuseneco con Moni Argento. (Foto: Telefe).

Entonces enfatizó con cierta dosis de ironía: “Como siempre, me encantaría. A mí hacer María Elena siempre me gustaría”.

La posibilidad del regreso a Casados con Hijos

Un tanto más seria, Rivas descartó la chance de regresar a la sitcom, cualquiera sea el formato: “No creo que me llamen, pero siempre que pueda hacer a María Elena me va a encantar”.

En ese punto, Erica se transformó para repetir “los glaciares” varias veces, con la intención de visibilizar el debate por la ley que redefine las masas de agua de la cordillera que se podrían utilizar para la actividad minera: “Es más importante que nada”.

Erica Rivas.

Y cuando le mencionaron a Flor Peña la artista fue entre cariñosa y displicente: “Todo hermoso, pero la verdad es que yo no tengo idea. Me parece que hay que esperar... Yo no tengo idea, chicos”.

Los picantes comentarios de Erica Rivas para Flor Peña y Guillermo Francella

Al final de la nota Erica Rivas se alejó reiterando “Amores, amores, amores”, hasta que casi perdió la paciencia: “Hay cosas que ya dije, ya hablé, pasó un montón de tiempo”.

Casados con hijos volvió al teatro

Entonces, cuando indagaron si “¿quedó todo bien?" con sus excompañeros ella se plantó: “Yo no volví a hablar. Me parece que estaría bueno que hablen ustedes con ellos”

“No me arrepiento de no haber estado en el teatro. A mí no me convocaron y listo. Me hubiese encantado hacer María Elena siempre. Desde que terminé de hacerla me quiero poner otra vez la peluca”, cerró Erica Rivas.