El rumor de que Erica Rivas podría volver a Casados con Hjios en un spin off que compartiría con Florencia Peña sorprendió a la propia Luisana Lopilato, y este martes Pampito reveló la insólita exigencia de la actriz que interpretaba a de María Elena Fuseneco.

“Está pidiendo que Flor se disculpe con ella”, afirmó el periodista.

“Yo no sé si lo están analizando si para plataforma o para contenido vertical, una serie entre María Elena y Moni Argento (Peña)”, explicó el conductor de Puro Show.

Luisana Lopilato se sorprendió por el posible regreso de Érica Rivas en un spin off de Casados con Hijos junto a Flor Peña.

Ahí precisó: “Ustedes se acuerdan que con con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvoy me constaque se arrepintió muchísimo. Porque no está tan bien parada económicamente. Se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con Hijos”.

El origen del conflicto de Erica Rivas por Casados con Hijos

“Ella protestó en su momento por los libretos hasta que Gustavo Yankelevich y Guillermo Francella, que fue el director de la obra. Le dijeron que no lo haga. Después se arrepintió y le contestaron ahora no", contó.

Erica Rivas Por: MOVILPRESS

“Pero hay algo más. Cuando ella sale a hacer declaraciones en su momento dispara contra las mujeres del elenco, Flor y Luisana, diciendo que no fueron sororas”, agregó.

Entonces detalló: “Sé que tanto Flor Peña como Luisana Lopilato, se habían ofendido mucho. Pero resulta que ahora, Érica Rivas, para poder hacer esta ficción, quiere que le pida disculpas Flor Peña”.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

“Lo que siente Érica es que cuando las autoridades de Casados con Hijos Luisana y Flor Peña no saltaron por ella a defenderla por una compañera, por una compañera mujer, una compañera de pañuelos verdes”, cerró sobre Erica Rivas.