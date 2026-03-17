Angie Balbiani protagonizó un momento de profunda emoción en Puro Show al quebrarse en llanto en pleno vivo.

Todo ocurrió mientras en el programa repasaban las historias y presentaciones de Gretel, Tomás y Abigail, participantes de Es mi sueño, el nuevo ciclo de Guido Kaczka. El talento y las historias personales de los jóvenes conmovieron especialmente a la panelista, quien atraviesa días muy sensibles.

Angie Balbiani rompió en llanto en vivo (Captura de eltrece)

“Angie hoy está sensible. Cuando cantó cada uno se le fueron llenando los ojos de lágrimas”, explicó Pampito al notar el cambio de ánimo de su compañera.

Sin poder contener la emoción, Angie apenas logró decir: “No puedo hablar”, mientras rompía en llanto. Fue entonces cuando el conductor reveló el doloroso motivo detrás de su reacción: “Angie perdió a su perrita, entonces está recontra sensible y cuando los chicos empezaron a cantar dijo ‘me van a matar del corazón’”.

A pesar del difícil momento, Balbiani intentó ponerle una cuota de humor a la situación. “Sí, me odian”, lanzó entre lágrimas, y agregó: “¿Por qué trajeron a estos tres chicos hoy? Podrían traerlos la semana que viene, por lo menos así hago un poco el duelo”.

Finalmente, conmovida, expresó lo que le generó el momento: “Me interpela mucho el talento que tienen”.

Angie Balbiani rompió en llanto en vivo (Captura de Instagram)

ASÍ ANGIE BALBIANI DESPIDIÓ A SU PERRA EN REDES

Días atrás, el 15 de marzo, Angie había compartido en sus redes sociales la triste noticia de la muerte de su perra, a quien despidió con un emotivo video que recopilaba momentos juntos.

“Para siempre mi gorda. No me cabe en el alma lo que te vamos a extrañar. Gracias, gracias, gracias”, escribió la panelista, reflejando el profundo amor que sentía por su mascota.