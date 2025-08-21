Wanda Nara volvió al país y su llegada no pasó desapercibida. En medio de las polémicas que la rodean, la empresaria habló en el programa Puro Show y protagonizó un durísimo enfrentamiento con la periodista Angie Balbiani, que terminó con acusaciones gravísimas y Pampita de por medio.

“Mi caso tiene muchas cosas en común con lo que le pasó a Julieta Prandi, peso a veces cuando escucho mujeres las tengo muy marcadas, como a Angie, porque estoy segura que el día que esto se termine me voy a sentar con nombre y apellido de cada una que juzgó sin saber”, dijo Wanda indignada.

Entonces Angie le contestó: “Yo me siento en este programa y leo los expedientes de un lado y del otro. Yo no los escribo, los leo”. La empresaria interrumpió luego: “Es muy violento lo que vos lees. No deberías alimentar las amenazas y los escritos tan violentos”.

“Ayer conté lo del deudor alimentario, lo dijo la justicia y eso es en tu beneficio”, le dijo la panelista en su defensa y la mediática lanzó: “No es en mi beneficio, a mí no me debe nada, es a dos menores, separemos las cosas, me extraña mucho de vos que siendo amiga de Pampita seas tan desleal como mujer”.

Acto seguido, Angie despegó a su amiga de este cruce: “¿Qué tiene que ver? Yo digo lo que yo creo. Pampita pasó lo peor que puede vivir una persona y yo la acompañé como amiga. Pero no tiene nada que ver con vos”. “Tendrías que ser más empática con las mujeres”, siguió Wanda.

“Me hablás de lealtad y vos no tenés idea de la lealtad que yo manejo”, la frenó Balbiani y Nara continuó: “Si vos fueras mi amiga, ya hubieras parado”. Harta, la periodista remarcó: “Es que no seríamos amigas, quedate tranquila”.

EL MOMENTO EN QUE WANDA NARA TRATÓ DE ENSOBRADA A ANGIE BALBIANI

Wanda Nara trató de ensobrada a Angie Balbiani tras su cruce en el vivo de Puro Show. “Yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a periodistas”, lanzó la mediática.

Angie por su parte le contestó: “A mí no me pagan un peso. Yo leo escritos judiciales, no opiniones personales. Estoy 100% de acuerdo en que la cuota alimentaria se tiene que pagar. Estoy haciendo mi trabajo, si querés, leo el expediente penal al aire y no tengo problema en pedirte disculpas si amerita“.

DE DÓNDE SE COBRARÁ WANDA NARA LA DEUDA DE ALIMENTOS DE MAURO ICARDI

En América Noticiasinformaron que Mauro Icardi fue puesto en la lista de deudores alimentarios tras la presentación que hizo Wanda Nara a la Justicia luego del último día del niño y dieron a conocer de dónde se cobrará la conductora el dinero que le debe su ex.

“Decretar el embargo solicitado sobre la participación social que posee el demandado Sr. Mauro Emanuel Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A. por la suma de dólares estadounidenses ciento diez mil (U$S 110.000) correspondiente a capital por alimentos”, expresa la justicia sobre la causa.

Mauro Icardi fue embargado por la Justicia por deudor alimentario (Foto: captura de América).

Así como también un monto extra por los gastos administrativos correspondientes a la transcacción: “Más la suma de dólares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) que provisoriamente se presupuesta para responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.

Por su parte, Laura Ubfal remarcó en sus redes sociales qué sucederá si el futbolista del Galatasaray entra a la Argentina:“Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3.500 de multa diaria, embargada la casa de los sueños”.

