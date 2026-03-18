Netflix tiene en su catálogo una de esas historias que incomodan y movilizan. Se trata de Elena sabe, la película estrenada que adapta la aclamada novela homónima de Claudia Piñeiro.

Con una duración de 104 minutos, esta producción de drama y suspenso del cine argentino se sumerge en las profundidades de la enfermedad, la vejez y los hilos invisibles -y a veces asfixiantes- de la maternidad.

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La dirección corre por cuenta de Anahí Berneri, quien también coescribió el guion junto a Gabriela Larralde. Y brinda una mirada cruda, sin concesiones, que pone el foco en la corporalidad femenina y sus transformaciones. La película no solo es un relato de suspenso, sino un ensayo visual sobre la autonomía y el peso de las expectativas sociales sobre el cuidado de los otros.

De qué trata Elena sabe

La historia sigue a Elena, una mujer que padece un Parkinson avanzado que consume su movilidad y su autonomía.

Su vida se ve sacudida por la muerte repentina de su hija, Rita, cuyo cuerpo es hallado en el campanario de la iglesia que ambas frecuentaban.

Elena es una mujer que padece Parkinson en la ficción de Netflix.

Aunque la policía y el entorno aseguran que se trató de un suicidio, Elena se niega a aceptar esa versión. Ella “sabe” que su hija no se quitaría la vida, y ese convencimiento la empuja a emprender una investigación desesperada por la ciudad.

El relato se construye a través del difícil viaje físico de la protagonista, para quien cruzar una calle o tomar un tren representa una odisea. En su búsqueda de la verdad, Elena recurre a una antigua deuda de gratitud para pedir ayuda, mientras los recuerdos de su relación con Rita afloran de manera intermitente.

De esta manera, emerge una trama compleja donde se cuestionan el sacrificio filial, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y las tensiones no resueltas de una convivencia marcada por la dependencia y la culpa.

La maternidad bajo la lupa y el legado literario

Uno de los ejes más potentes de la obra es la deconstrucción de la “maternidad sagrada”. La película explora lo que significa ser madre y ser hija cuando los cuerpos fallan.

A través de flashbacks, se puede ver a una Rita agotada por el rol de cuidadora y a una Elena demandante, exponiendo que el amor familiar no siempre es luminoso, sino que puede estar teñido de resentimiento y cansancio.

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Un dato curioso: Miranda de la Serna, hija en la vida real de Érica Rivas, interpreta a la versión joven del personaje de su madre, aportando una capa de realismo genético y emocional muy particular a los recuerdos de Elena.

Además, la adaptación respeta la atmósfera asfixiante del libro original, finalista del prestigioso International Booker Prize, consolidando este film como una pieza necesaria para entender los debates actuales sobre el aborto, la fe y la libertad individual en Argentina.

Rivas en el papel de una chica que se supone se quitó la vida en Elena sabe.

Cómo es el reparto de Elena sabe