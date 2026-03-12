Se sabe que las producciones españolas son furor en Netflix, ya que muchas lograron una repercusión en todo el mundo. Así, en la amplia oferta aparece El jardinero, un thriller protagonizado por Álvaro Rico, figura de un exitazo como Élite que ya lleva 8 temporadas.

La ficción de 6 episodios fue escrita por Miguel Sáez Carral e Isa Sánchez, mientras que su dirección corrió por cuenta de Mikel Rueda y Rafa Montesinos.

De qué trata El jardinero

La historia gira en torno a Elmer, un joven marcado por un accidente que le robó los sentimientos. Su madre, La China Jurado, lidera una estructura criminal en la que él se convierte en un sicario al servicio de una red familiar que se dedica al asesinato por encargo.

// Luis Tosar se luce en la nueva serie adictiva de Netflix que llegó al número 1

La trama toma un giro inesperado cuando, en medio de una misión, Elmer conoce a Violeta, una maestra jardinera. Ella representa lo opuesto a su mundo: sensibilidad, inocencia y empatía.

Y lo que comienza como un simple trabajo se convierte en una encrucijada moral cuando Elmer empieza a sentir, y ese sentimiento es amor.

'El jardinero' es un thriller romántico que se puede ver por Netflix.

El conflicto toma mayor dimensión cuando su fría y manipuladora madre exige que Violeta sea eliminada a toda costa. Es entonces que el joven Elmer se enfrenta a su propio infierno: desobedecer a su madre y traicionar la estructura que lo sostiene.

Con una estética impecable, lo que parecía un simple thriller policial termina transformándose en una historia sobre la culpa, el amor y la imposibilidad de escapar del propio pasado.

Qué dijo la crítica sobre la serie

El jardinero (2025) en Netflix ha recibido buenas críticas, que destacaron su atmósfera sobria, buen ritmo y actuaciones sólidas.

Álvaro Rico, conocido por su papel en Élite, se luce interpretando a Elmer. Su actuación logra transmitir la frialdad de un asesino a sueldo y la fragilidad de un hombre que empieza a sentir por primera vez. A la par, Cecilia Suárez es reconocida por su papel enigmático.

Otro punto a favor según los especialistas es la tensión sostenida y el ritmo ágil de la serie, a pesar de que algunos consideran que el ritmo es lento o que abusa de los silencios.

// Dolores Fonzi y Pilar Gamboa brillan en una de las películas más emotivas del año

La ambientación floral atinada para la temática y la puesta en escena también tuvieron el pulgar arriba de los críticos.

En contra: algunos opinaron que la serie española es adictiva y entretenida, pero que es algo superficial, cayendo en clichés de “telenovela” en los últimos episodios.

'El jardinero', el thriller romántico español con Álvaro Rico se puede ver por Netflix.

Cómo es el reparto de El jardinero