La amistad es una relación afectiva, voluntaria y desinteresada entre personas, basada en la confianza, la lealtad, el respeto mutuo y el cariño, que se cultiva con el tiempo y la reciprocidad. Y justamente este vínculo único es el eje de El futuro que viene, la película con Dolores Fonzi y Pilar Gamboa.

Con guión y dirección de Constanza Novick (su ópera prima), el largometraje de 85 minutos que está disponible en Disney+, la entrañable ficción deja huella e invita a la reflexión sobre un vínculo tan importante como la amistad, y entre dos mujeres.

// Facundo Arana, Betiana Blum y China Zorrilla se lucen en esta joya para volver a ver

De qué trata El futuro que viene

Mediante flashbacks que trasladan al pasado como al presente que las reúne luego de múltiples diferencias, Romina y Flor son dos mujeres capaces de decirse las peores barbaridades en un momento de tensión o una discusión, pero a la vez representan a esa amiga que está cuando se la necesita.

En este universo femenino trabajado con sutileza e inteligencia donde los hombres pasan a un segundo plano, ellas con aciertos, tropiezos y poses irritantes van armando un destino mientras caminan.

Una escena de la película El futuro que viene, con Fonzi y Gamboa.

Dividida en tres actos, El futuro que viene presenta el primer amor, la maternidad, el primer divorcio y otras experiencias vitales que atravesarán juntas, forjando con sus encuentros y desencuentros la esencia de la amistad.

Qué dijo la crítica sobre la película

Las críticas elogiaron la mirada íntima, naturalista y genuina sobre la amistad femenina a lo largo del tiempo, destacando la química entre Pilar Gamboa y Dolores Fonzi.

La ópera prima de Novick fue descrita como una “agradable sorpresa” que evita el melodrama edulcorado, enfocándose en vínculos reales con humor y ligereza.

Actuaciones destacadas: la dupla protagonista fue lo más celebrado, señalando cómo sus actuaciones complementan la historia sin necesidad de excesos dramáticos.

El tráiler oficial de la película El Futuro que Viene, con Pilar Gamboa y Dolores Fonzi.

Enfoque naturalista: se valoró la capacidad de la película para retratar los cambios en una amistad durante años (desde la juventud hasta la maternidad/divorcio), con una naturalidad que a veces recuerda a su origen teatral.

Dirección: el trabajo de Novick fue elogiado por su sutileza y por trabajar sobre vínculos genuinos.

Recepción: pese a ser una película pequeña, fue bien recibida, destacando su estreno en festivales como el de Toronto.

// Griselda Siciliani y Joaquín Furriel brillan en Netflix con un thriller psicológico que dura menos de 2 horas

Vale destacar que la película fue seleccionada y aclamada en el Festival Internacional de Cine de Monterrey (México) y formó parte de la selección oficial y destacó en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente).

La ópera prima de Constanza Novick dura 85 minutos y está disponible en Disney+.

Cómo es el reparto de El futuro que viene