La amistad es una relación afectiva, voluntaria y desinteresada entre personas, basada en la confianza, la lealtad, el respeto mutuo y el cariño, que se cultiva con el tiempo y la reciprocidad. Y justamente este vínculo único es el eje de El futuro que viene, la película con Dolores Fonzi y Pilar Gamboa.
Con guión y dirección de Constanza Novick (su ópera prima), el largometraje de 85 minutos que está disponible en Disney+, la entrañable ficción deja huella e invita a la reflexión sobre un vínculo tan importante como la amistad, y entre dos mujeres.
De qué trata El futuro que viene
Mediante flashbacks que trasladan al pasado como al presente que las reúne luego de múltiples diferencias, Romina y Flor son dos mujeres capaces de decirse las peores barbaridades en un momento de tensión o una discusión, pero a la vez representan a esa amiga que está cuando se la necesita.
En este universo femenino trabajado con sutileza e inteligencia donde los hombres pasan a un segundo plano, ellas con aciertos, tropiezos y poses irritantes van armando un destino mientras caminan.
Dividida en tres actos, El futuro que viene presenta el primer amor, la maternidad, el primer divorcio y otras experiencias vitales que atravesarán juntas, forjando con sus encuentros y desencuentros la esencia de la amistad.
Qué dijo la crítica sobre la película
Las críticas elogiaron la mirada íntima, naturalista y genuina sobre la amistad femenina a lo largo del tiempo, destacando la química entre Pilar Gamboa y Dolores Fonzi.
La ópera prima de Novick fue descrita como una “agradable sorpresa” que evita el melodrama edulcorado, enfocándose en vínculos reales con humor y ligereza.
Actuaciones destacadas: la dupla protagonista fue lo más celebrado, señalando cómo sus actuaciones complementan la historia sin necesidad de excesos dramáticos.
Enfoque naturalista: se valoró la capacidad de la película para retratar los cambios en una amistad durante años (desde la juventud hasta la maternidad/divorcio), con una naturalidad que a veces recuerda a su origen teatral.
Dirección: el trabajo de Novick fue elogiado por su sutileza y por trabajar sobre vínculos genuinos.
Recepción: pese a ser una película pequeña, fue bien recibida, destacando su estreno en festivales como el de Toronto.
Vale destacar que la película fue seleccionada y aclamada en el Festival Internacional de Cine de Monterrey (México) y formó parte de la selección oficial y destacó en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente).
Cómo es el reparto de El futuro que viene
- Dolores Fonzi como Romina
- Pilar Gamboa como Flor
- Esteban Bigliardi
- Jose Manuel Yazpik
- Valeria Lois
- Flor Dyszel
- Charo Dolz Doval
- Victoria Parrado
- Federico León
- Violeta Narvay
- Sofía Podlischevsky