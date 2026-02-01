El cine argentino tiene algunas películas que vuelven a ganar notoriedad gracias a las plataformas de streaming. Y uno de esos casos es un drama protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid, que toda pareja que decide sentarse frente al televisor sin dudas después se pone a reflexionar.

Se trata de Aire libre, un filme de 103 minutos, dirigido por Anahí Berner y estrenado en cine allá por 2014, que se encuentra disponible en Disney+.

Es una radiografía íntima sobre el desgaste amoroso y la incapacidad de enfrentar los problemas, destacando por mostrar una separación compleja y agobiante.

De qué trata Aire libre

Aire libre narra la decadencia de un matrimonio joven con un hijo, quienes buscan salvar su relación mudándose y refaccionando una casa en las afueras, pero la convivencia forzada y la inmadurez profundizan sus crisis.

Lucía (Cid) y Manuel (Sbaraglia) sienten que han perdido el deseo y la conexión, cayendo en una rutina y un deterioro constante de su vínculo.

Aire libre es una película inquietante que se puede ver por Disney+.

Intentando escapar de la asfixia cotidiana, inician un proyecto de remodelación en una vivienda en la periferia. Durante la obra, se mudan temporalmente a casa de los padres de Lucía.

La mudanza funciona como un bumerán: el estrés de la obra, la intromisión familiar y la imposibilidad de comunicarse aceleran la separación.

El tráiler de la película Aire Libre, con Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid.

La inmadurez, el egoísmo, la infidelidad y la búsqueda de un “aire libre” que no logran encontrar, convirtiendo la búsqueda de un nuevo hogar en la ruina de su relación.

Quiénes actúan en Aire libre

Además de Leonardo Sbaraglia (Manuel) y Celeste Cid (Lucía), el elenco principal incluye a grandes actores:

Máximo Silva (Santi)

Érica Rivas (Julieta)

Marilú Marini (Sofia)

Fabiana Cantilo (Matilde)

Alejandro Catalán (Alejandro)

Naim Sibara, el Turco Naim (Otero)

Lorena Vega (Vanesa)

Pedro Merlo (Gonzo)

Juan Greppi (Pato)

La definición de Sbaraglia sobre la película

“Esta es una película que incomoda y esto hay que reconocerlo”, resumió Sbaraglia sobre la película que se puede ver en Disney+.

Y desarrolló: “Es una película que perturba, que pone en cuestión al espectador que podría llegar a tener un tipo de relación parecida, o que alguna vez estuvo en pareja e intentó sostener ese proyecto. Es una película dura”.

El matrimonio joven busca salvar su relación mudándose y refaccionando una casa.

Qué dijeron los críticos

Muchos críticos la definieron al filme Aire libre como una radiografía visceral, seca y sin sentimentalismos de la crisis de una pareja de clase media-alta, reflejando hastío, inmadurez y egoísmo. El paralelismo entre la construcción de una casa y la destrucción de la pareja fue central en el análisis

La pareja protagónica recibió amplios elogios por sus papeles “descarnados” y complejos, logrando transmitir una “antiquímica” fundamental para la narrativa.

Festival de San Sebastián

Aire libre tuvo una recepción mixta y difícil durante su participación en la Sección Oficial del 62º Festival de San Sebastián, sin obtener premios principales.

Se presentó como un drama valiente pero ruidoso sobre el desgaste de la pareja en paralelo a la remodelación destructiva de su hogar. En definitiva, compitió en la máxima categoría, pero no formó parte del palmarés final de premios de esa edición.