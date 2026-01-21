Dirigida por Marina Seresesky, Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale protagonizan esta comedia dramática que se puede ver en Disney +.
De qué trata “Empieza el baile”
Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevó a compartir, escenarios, viajes y vida.
Carlos vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida, y Margarita vive en Buenos Aires, inmersa en la pobreza y el olvido, pero con ese humor socarrón y canalla que siempre la ha caracterizado.
Inesperadamente, junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje en busca de respuestas, que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Así, en este disparatado viaje, se reencontrarán con el pasado que tanto han evadido, pero también con la vida en estado puro..
Reparto de Empieza el baile
Darío Grandinetti como Juan Carlos Moreno
Mercedes Morán como Margarita
Jorge Marrale como Pichuquito
Pastora Vega como Elvira
Agostina Pozzi como Julia
Lautaro Zera como Pupi
Marcelo Xicarts como Badu
Carolina Sobisch como Malena
Pepe Novoa como Roberto
Marcelo Lacerna como Sargento
Santiago Caranza como Carlitos
