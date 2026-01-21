Dirigida por Marina Seresesky, Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale protagonizan esta comedia dramática que se puede ver en Disney +.

// Joaquín Furriel, Soledad Villamil y Alejandro Awada brillan en este thriller argentino en la Patagonia

De qué trata “Empieza el baile”

Carlos y Margarita fueron la pareja de tango más famosa y reconocida de su época. Hoy, poco y nada queda de ese esplendor, de esa pasión que los llevó a compartir, escenarios, viajes y vida.

Carlos vive en Madrid, disfrutando de la segunda oportunidad que le ha dado la vida, y Margarita vive en Buenos Aires, inmersa en la pobreza y el olvido, pero con ese humor socarrón y canalla que siempre la ha caracterizado.

Inesperadamente, junto a su inseparable amigo Pichuquito, la pareja inicia un viaje en busca de respuestas, que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Así, en este disparatado viaje, se reencontrarán con el pasado que tanto han evadido, pero también con la vida en estado puro..

Jorge Marrale, Darío Grandinetti y Mercedes Morán

Reparto de Empieza el baile

Darío Grandinetti y Mercedes Morán brillan en el filme tanguero Empieza el baile.

Darío Grandinetti como Juan Carlos Moreno

Mercedes Morán como Margarita

Jorge Marrale como Pichuquito

Pastora Vega como Elvira

Agostina Pozzi como Julia

Lautaro Zera como Pupi

Marcelo Xicarts como Badu

Carolina Sobisch como Malena

Pepe Novoa como Roberto

Marcelo Lacerna como Sargento

Santiago Caranza como Carlitos

// Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina que dura menos de 2 horas