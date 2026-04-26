Fainá dorada y crocante: la receta de Narda Lepes para hacerla perfecta

La fainá es uno de los acompañamientos clásicos de la pizza en Argentina y también una preparación simple que se puede hacer en casa con muy pocos ingredientes. Con una buena técnica, queda dorada, firme en la base y con ese sabor intenso a garbanzo que la hace tan característica.

La versión que propone Narda Lepes respeta la receta tradicional, pero pone el foco en dos detalles fundamentales: el tiempo de reposo de la mezcla y el uso de una placa bien caliente. Esos pasos ayudan a conseguir una fainá crocante, pareja y con mejor textura.

El secreto para que la fainá quede crocante

Uno de los puntos más importantes de esta receta que utiliza Narda Lepes es el reposo de la mezcla. Ese tiempo permite que la harina de garbanzos se hidrate correctamente y ayuda a que la textura final sea más estable y pareja.

Narda Lepes, una cocinera que se destaca en Argentina. Foto: Instagram

También influye mucho la temperatura de la placa. Al volcar la mezcla sobre una superficie ya caliente y aceitada, se genera una base más dorada y crocante, similar a la de las pizzerías.

Otro detalle útil es usar horno fuerte desde el inicio. La cocción rápida favorece el dorado exterior sin resecar el interior, algo clave para lograr una buena fainá casera.

Comensales 6 Ingredientes 250 g harina de garbanzos

g harina de garbanzos 725 cc agua fría

cc agua fría 100 cc aceite

cc aceite Sal

Procedimiento

Mezclá la harina de garbanzos con el agua, la sal y el aceite. Dejá reposar la mezcla durante 4 horas. Colocá la preparación en una placa aceitada y precalentada. Llevá al horno bien caliente durante 15 minutos, hasta que esté dorada.

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