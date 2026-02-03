La pizza por metro es una versión práctica y rendidora de la clásica pizza italiana, pensada para estirarse en forma rectangular y cocinarse en bandeja. A diferencia de la pizza redonda tradicional, este formato permite lograr una base pareja, con buena relación entre masa, salsa y queso, y facilita la cocción en hornos hogareños.
Además, es una excelente opción para preparar distintos sabores al mismo tiempo: se puede dividir el “metro” en tramos y resolver desde una muzzarella clásica hasta combinaciones más intensas sin hacer varias pizzas. El secreto está en la masa, el prehorneado y en no sobrecargar los ingredientes.
Ingredientes
Masa base
- 1 kg de harina 000
- 20 g de sal
- 20 g de azúcar
- 30 g de levadura fresca
- 600 cc de agua tibia
- 30 cc de aceite de oliva
Para la salsa
- 800 g de tomate triturado o puré
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de azúcar (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
Para los toppings
- 600 g de muzzarella
- 150 g de queso azul
- 150 g de queso de cabra
- 150 g de queso provolone
- 1 cebolla
- 1 tomate
- Albahaca fresca, a gusto
Preparación
- Disolver la levadura junto con el azúcar en una parte del agua tibia y dejar reposar unos minutos.
- Colocar la harina en un bol, sumar la sal, la levadura activada y el resto del agua. Mezclar hasta integrar.
- Amasar, incorporar el aceite de oliva y seguir trabajando hasta lograr una masa lisa.
- Dejar leudar tapada hasta que duplique su volumen.
- Estirar la masa en forma alargada, adaptándola a una bandeja rectangular o tipo “metro”.
- Prehornear a 200 °C durante 10 minutos.
- Retirar, agregar la salsa y los toppings elegidos, y volver al horno por 10 a 15 minutos más, hasta que el queso esté fundido y la base bien cocida.
Gustos sugeridos
- Muzzarella clásica con orégano.
- Fugazzeta con cebolla y provolone.
- Cebolla caramelizada y queso de cabra.
- Margarita: muzzarella, tomate y albahaca.
Para más recetas entrá ahttps://www.cucinare.tv/