La pizza por metro es una versión práctica y rendidora de la clásica pizza italiana, pensada para estirarse en forma rectangular y cocinarse en bandeja. A diferencia de la pizza redonda tradicional, este formato permite lograr una base pareja, con buena relación entre masa, salsa y queso, y facilita la cocción en hornos hogareños.

Además, es una excelente opción para preparar distintos sabores al mismo tiempo: se puede dividir el “metro” en tramos y resolver desde una muzzarella clásica hasta combinaciones más intensas sin hacer varias pizzas. El secreto está en la masa, el prehorneado y en no sobrecargar los ingredientes.

Ingredientes

Masa base

1 kg de harina 000

20 g de sal

20 g de azúcar

30 g de levadura fresca

600 cc de agua tibia

30 cc de aceite de oliva

Para la salsa

800 g de tomate triturado o puré

4 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de azúcar (opcional)

1 cucharadita de orégano seco

Para los toppings

600 g de muzzarella

150 g de queso azul

150 g de queso de cabra

150 g de queso provolone

1 cebolla

1 tomate

Albahaca fresca, a gusto

Preparación

Disolver la levadura junto con el azúcar en una parte del agua tibia y dejar reposar unos minutos. Colocar la harina en un bol, sumar la sal, la levadura activada y el resto del agua. Mezclar hasta integrar. Amasar, incorporar el aceite de oliva y seguir trabajando hasta lograr una masa lisa. Dejar leudar tapada hasta que duplique su volumen. Estirar la masa en forma alargada, adaptándola a una bandeja rectangular o tipo “metro”. Prehornear a 200 °C durante 10 minutos. Retirar, agregar la salsa y los toppings elegidos, y volver al horno por 10 a 15 minutos más, hasta que el queso esté fundido y la base bien cocida.

Gustos sugeridos

Muzzarella clásica con orégano.

Fugazzeta con cebolla y provolone.

Cebolla caramelizada y queso de cabra.

Margarita: muzzarella, tomate y albahaca.

