Un proyecto argentino quiere dar el salto y dejar huella en la industria audiovisual. Se trata de Vinlandia, un corto de drama con tintes de fantasía épica que promete ser el “big bang” de un universo narrativo pensado para crecer en múltiples formatos: series, películas y hasta videojuegos.

Detrás de esta ambiciosa propuesta está Ludmila Krugliansky Fainman, directora, productora y protagonista del film, que cuenta con más de diez años de experiencia en gigantes como Paramount y actualmente trabaja en Oliver Agency para Microsoft.

Desde su productora Lady Knaif, Krugliansky se animó a crear una historia que busca reavivar el género en la región y proyectarse al mundo.

Foto: prensa Vinlandia

Una producción épica en la Patagonia

Vinlandia se rodó íntegramente en la Patagonia argentina, con paisajes imponentes como Dina Huapi, Cerro Llao Llao, Bosque de Arrayanes y Lago Moreno.

El equipo enfrentó una logística desafiante: filmar en plena naturaleza, coordinar con autoridades locales y lograr una estética visual de alto impacto.

La directora no solo estuvo detrás de cámara, sino que también se puso en la piel del personaje principal. El rodaje incluyó remo, trekking y adaptación a las condiciones reales del entorno, integrando cuerpo y narrativa en cada escena.

Foto: prensa Vinlandia

Un universo que explora el duelo y la reinvención

En el corazón de Vinlandia late una historia sobre el duelo, la pérdida, la reinvención y el renacimiento. El corto apunta a un público adulto, amante de las narrativas dramáticas y épicas, con una impronta autoral y existencialista.

La propuesta se inscribe en la línea de producciones contemporáneas que mezclan fantasía y simbolismo, pero con una identidad bien argentina. Además, suma una pieza musical original que expande el universo más allá de la pantalla, sumando una dimensión sonora clave.

Estreno exclusivo y proyección internacional

Vinlandia tendrá su premiere exclusiva el sábado 24 de abril en Buenos Aires, en un evento que reunirá al equipo técnico y creativo, junto a referentes del mundo audiovisual y cultural. Allí se proyectará el corto y material adicional que anticipa la expansión del universo.

El staff incluye a Pedro y Marcos Daverio en dirección de fotografía y cámara, Luciano Terranegra en operación de drone, Magalí Lourdes Bonino Val como asistente de cámara, y un equipo de producción, maquillaje, vestuario y efectos especiales que apostó fuerte por la calidad.

Foto: prensa Vinlandia

El futuro: de la Patagonia al mundo

Actualmente, Vinlandia avanza en la escritura de su adaptación a formato serie y busca abrirse camino en mercados internacionales como Iberseries & Platino Industria 2026. La visión de Krugliansky es clara: combinar desarrollo de propiedad intelectual, producción audiovisual y la construcción de universos narrativos con potencial global.

“Los mundos más grandes pueden nacer del coraje de una persona que decide creer en su visión”, afirma la directora, convencida de que Vinlandia puede ser el punto de partida de algo mucho más grande.