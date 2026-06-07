La violencia, las lealtades rotas y las disputas de poder dentro del fútbol argentino vuelven a ocupar el centro de la escena en la segunda temporada de Barrabrava, una de las producciones más ambiciosas del streaming nacional.

Después del impacto que generó su primera entrega, la serie redobla la apuesta con una historia todavía más oscura, donde el conflicto principal deja de estar en la tribuna para instalarse dentro de una misma familia.

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Disponible en Prime Video, la nueva temporada de la ficción fue creada por Jesús Braceras, cuenta con 8 episodios de entre 40 y 50 minutos. Y vuelve a estar encabezada por Gastón Pauls y Matías Mayer, quienes interpretan a los hermanos enfrentados por el control de la barrabrava del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto.

De qué trata Barrabrava

La segunda temporada retoma la historia pocos meses después de los acontecimientos del primer ciclo. El Polaco logró consolidarse como líder de la barra, pero el nuevo escenario de poder rápidamente empieza a resquebrajarse.

La segunda temporada de Barrabrava cuenta con 8 episodios.

La reaparición de César, su hermano, reabre heridas familiares y desencadena una lucha interna que amenaza con destruir todo el equilibrio construido dentro de la organización. Lo que antes era una disputa por territorio y liderazgo se transforma ahora en una guerra personal atravesada por viejos resentimientos, traiciones y cuentas pendientes.

Mientras tanto, la presión policial aumenta, aparecen nuevos enemigos y las alianzas comienzan a volverse cada vez más inestables. La serie sigue utilizando el universo de las barrabravas como punto de partida, aunque el foco principal está puesto en los vínculos familiares, el poder y la violencia como forma de supervivencia.

Una temporada más cercana al thriller criminal

Si la primera entrega ya se alejaba de las clásicas ficciones deportivas, los nuevos episodios profundizan todavía más ese camino.

Gran parte de la trama adopta elementos del thriller policial y del drama criminal, con persecuciones, operaciones clandestinas, enfrentamientos internos y una sensación constante de amenaza. La barra funciona cada vez menos como un grupo de hinchas y más como una organización donde las reglas cambian permanentemente.

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La crítica destacó que la serie amplía sus conflictos y trabaja mejor las tensiones familiares, construyendo una historia donde los vínculos personales pesan tanto como las disputas de poder.

Nuevas incorporaciones que cambian el juego

Pablo Alarcón se incorpora como Heredia, un dirigente con influencia dentro de los círculos de poder que rodean al club y cuya presencia agrega una nueva dimensión política al conflicto. Mónica Gonzaga interpreta a Gladys, una figura con vínculos directos con los protagonistas y un papel clave en las disputas familiares que atraviesan la trama.

Violencia, las lealtades rotas y las disputas de poder dentro del fútbol argentino.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez da vida a Oveja, un personaje ligado al universo de la barra que aporta experiencia y nuevas tensiones dentro de la organización. A ellos se suma Cande Molfese como Luciana, uno de los rostros jóvenes que amplían el abanico de relaciones y conflictos personales.

Cómo es el reparto de Barrabrava