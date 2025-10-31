El boom del cine argentino no sabe de barretas, y las plataformas de streaming guardan algunas joyas que son dignas de descubrir o volver a ver.

Así es que aparece una comedia nostálgica y súper efectiva, protagonizada por Gastón Pauls y Fernán Mirás, que está disponible en Disney+.

De este modo, incluso los amantes de la música encuentran refugio en este filme de 105 minutos llamado Días de vinilo, que cuenta co guion y dirección de Gabriel Nesci.

De qué trata Días de vinilo

La película Días de vinilo retrata la historia de cuatro amigos que se conocen desde la infancia y que han estado unidos a través del tiempo gracias a la música.

Damián (Gastón Pauls) es cineasta y amante de la música que busca recuperar a su exnovia; mientras que Luciano (Fernán Mirás) es locutor radial cuya exnovia, Lila, le dedica una canción de éxito que expone sus defectos.

Después aparece Facundo (Rafael Spregelburd), vendedor de tumbas y aspirante a compositor que se debate entre casarse con Karina y una propuesta de Lila; y Marcelo (Ignacio Toselli), líder de una banda musical que se llama Los Hitles, como un tributo a The Beatles.

La cinta lleva a la pantalla una combinación de comedia y drama en donde la música es el punto de giro de cada uno de los personajes.

En Días de vinilo, la música juega un papel clave para cada personaje.

Reparto de Días de vinilo

Además del mencionado cuarteto de amigos que interpretan Pauls, Mirán, Spregelburd y Toselli, completan el elenco Carolina Peleritti, como Ana, la ex de Damián; e Inés Efron que hace de Vera, una mujer que se entromete en la vida de Damián y se vuelve crucial en la trama.

El tráiler de la película Días De Vinilo.

Emilia Attias hace de Lila, una cantante pop, ex de Luciano, que escribe un éxito musical sobre él y seduce a Facundo; Maricel Álvarez como Karina, la prometida de Facundo; Akemi Nakamura es Yenny, la mujer japonesa que se enamora de Marcelo; y nada menos que Leonardo Sbaraglia, quien actúa como él mismo en la película, buscando protagonizar la próxima película de Damián.

Qué dijo la crítica sobre Días de vinilo

Los especialistas marcaron numerosos puntos a favor en la película argentina, entre los que se destacan los siguientes:

Música y banda sonora. La música es fundamental en la película, con una banda sonora muy acertada y bien seleccionada que funciona como un personaje más.

Disney sumó a su catálogo la producción argentina Días de vinilo.

Diálogos y actuaciones. Se elogiaron los diálogos chispeantes en la primera parte, las buenas actuaciones del elenco y el cómico y memorable cameo de Leonardo Sbaraglia.

Atmósfera nostálgica. La película logra generar una atmósfera nostálgica y emotiva, especialmente al conectar con la música de la juventud y la amistad.

Buena narrativa. Fue descrita como una película bien narrada, con buen ritmo y actuaciones sólidas, que logra emocionar en ciertos momentos.

El estilo de Gabriel Nesci

Gabriel Nesci es un director y guionista argentino conocido principalmente por películas como Casi Leyendas (2017), además de Días de vinilo (2017), y su serie de culto Todos contra Juan.

Más recientemente, dirigió la película Mensaje en una botella, que aborda temas de decisiones pasadas y arrepentimiento.

Sus obras se caracterizan por mezclar lo ligero con lo profundo, explorando las decisiones del pasado y sus consecuencias en el presente.