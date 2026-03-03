Netflix estrenó Salvador recientemente la serie escaló rápido: en España llegó al puesto N°1 y tuvo presencia en rankings internacionales, impulsada por el gancho del tema y el peso de Luis Tosar al frente.

El impacto no fue solo de reproducciones. En España, la ficción abrió debate porque se mete con la radicalización juvenil, los ultras y el clima de polarización social, un terreno sensible.

Para algunos, la serie funciona como disparador para hablar de un fenómeno real; para otros, cae en lugares comunes o una equidistancia discutible.

Ahí aparece “la grieta”: mientras parte del público la recomienda por ritmo y tensión, especialistas y periodistas que investigan extrema derecha cuestionaron el enfoque y la verosimilitud de ciertas representaciones.

Tosar maneja una ambulancia y debe acudir a un incidente del que participa su hija.

De qué trata Salvador

La historia sigue a Salvador Aguirre, un conductor de ambulancias y técnico de emergencias que descubre que su hija Milena está vinculada a un grupo ultra con ideología neonazi.

A partir de una noche de violencia entre facciones y una tragedia, el padre se mete en ese mundo para buscar respuestas y tratar de recuperarla, mientras en paralelo avanza una investigación policial.

El tráiler oficial de Salvador, en Netflix.

La serie fue creada por Aitor Gabilondo y dirigida por Daniel Calparsoro, con un tono de thriller urbano y escenas de acción. Además, este drama de acción cuenta con 8 capítulos de unos 50 minutos.

Se trata en definitiva de un drama urbano que invita a reflexionar sobre el vínculo familiar y la polarización social sin dejar de lado la intensidad del conflicto cotidiano

Cuál es el reparto de Salvador

Leonor Watling como Carla

Fariba Sheikhan como Marjane

Patricia Vico como Inspectora Sonia Martín

César Mateo como Nacho

Alejandro Casaseca como Max

Richard Holmes como Mateo

Marco Marini como Isra

Lucas Ares como Jorge Hidalgo Extremera “Tibu”

Candela Arestegui como Milena Aguirre Luna

La cruda historia que refleja Salvador.

Otra serie con Tosar

Salvador no es la única serie disponible en Netflix protagonizada por Luis Tosar. También está, por ejemplo, Los favoritos de Midas, una adaptación de un cuento de Jack London.

Estrenada a fines de 2020, creada por Mateo Gil y Miguel Barros e inspirada en el cuento “The Minions of Midas” de Jack London, pero trasladada al Madrid contemporáneo.

La historia pone a Tosar en el centro como Víctor Genovés, un editor/magnate de medios que recibe una carta de chantaje: si no cumple una serie de exigencias, habrá consecuencias “de vida o muerte”.

Con formato de miniserie y tono de intriga sostenido, mezcla poder económico, exposición mediática y presión pública para construir un conflicto que escala episodio a episodio.

El elenco principal incluye a Marta Belmonte y Guillermo Toledo, acompañando a Tosar en una trama que se apoya tanto en la tensión del chantaje como en el juego de influencias alrededor del protagonista.