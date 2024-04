Pese a que Érica Rivas y Rodrigo de la Serna se separaron hace tiempo, siguen conectados por Miranda, su hija en común que ya cumplió 23 años y sigue sus pasos de sus padres. También, se convirtió en una reconocida actriz.

Miranda brilla en el cine y en el teatro; ya es dueña de importantísimos premios. Debutó como actriz en 2018 de la mano de la película Amor Urgente y, en 2021, protagonizó con éxito Erante Corazón. De hecho, gracias a esta actuación ganó el premio Sur a la Mejor Actriz Revelación.

Miranda y Érica Rivas

Hace poco, contó que sus padres tuvieron mucho que ver en la elección de su profesión. “De mis padres sin duda heredé el amor que tengo por esta profesión, no me imagino mi vida sin actuar. Obviamente, reconozco que sin los padres que tengo me hubiese sido mucho más difícil, soy muy consciente de ese privilegio y siempre que puedo se los agradezco, pero yo me actúo encima, no sé cómo explicarlo”, explicó en diálogo con la revista Noticias.

¿CÓMO IMAGINA MIRANDA DE LA SERNA SU FUTURO?

Si bien a Miranda le va muy bien en el cine y en el teatro, en el futuro se imagina dirigiendo.

“Me gusta mucho escribir, cantar, bailar. Y algún día también me gustaría dirigir. Para mí, hacer teatro, cine o una serie no significa solo actuar”, cerró, reflexiva.