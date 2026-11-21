Maypi Delgado atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija, India. Este sábado, la exparticipante de Gran Hermano volvió a expresarse en sus redes sociales con una emotiva despedida en la que recordó los momentos compartidos, destacó el vínculo que él tenía con la nena y dejó al descubierto el dolor que siente ante la pérdida.

“Qué difícil todo… De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale… Veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”, comenzó escribiendo junto a un mensaje cargado de recuerdos y sentimientos.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija (Foto: Instagram).

En su publicación, Maypi eligió rescatar los momentos felices que vivieron y recordó especialmente el nacimiento de India. “Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos, riéndonos de todo lo difícil que es el postparto”, contó, al hacer referencia al acompañamiento que recibió durante aquella etapa.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija (Foto: Instagram).

También habló del vínculo entre Ricciardelli y la pequeña, y aseguró que, más allá de las dificultades que atravesaron como pareja, siempre le transmitirá a su hija el amor que su papá sentía por ella. “Sé que la amaste y la amás y eso voy a enseñarle”, expresó.

LA DIFÍCIL DECISIÓN DE MAYPY DELGALDO DE CONTARLE A SU HIJA QUE MURIÓ SU PAPÁ

Uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje estuvo relacionado con India y la manera en que deberá afrontar la noticia de la muerte de su papá. La modelo reconoció que todavía no se siente preparada para explicarle lo sucedido y que necesita reunir fuerzas para acompañarla en este proceso.

“En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano… Por ahora no puedo… Necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”, escribió, junto a un corazón roto.

El desgarrador mensaje de Maypi Delgado tras la muerte de Matías Ricciardelli, el papá de su hija (Foto: Instagram).

Además, recordó con cariño la personalidad de Ricciardelli y los momentos de alegría que compartieron: “¡Qué tipo divertido, por favor!”, manifestó. También hizo referencia a las distintas etapas de su relación, con buenos y malos momentos, y agradeció los instantes en los que él pudo estar presente en la vida de su hija. “Gracias por estar de la forma que podías”, agregó.

Finalmente, Maypi cerró su despedida con unas palabras que reflejaron el lugar que espera que Ricciardelli siga ocupando en la vida de India, a pesar de su ausencia física: “Sé que siempre vas a estar para ella… Hoy solo digo gracias”.

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